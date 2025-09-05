Snam e Cmc nel mirino: sventati due furti tra fughe precipitose dalla vigilanza privata

Ravenna, 6 settembre 2025 – Due colpi sventati dalla vigilanza privata, due fughe precipitose nel buio e una zona che si conferma nel mirino di bande pronte a tutto pur di mettere le mani su gasolio e rame. È la fotografia di quanto accaduto nella notte tra il 3 e il 4 settembre in via dell’Idrovora, a Punta Marina Terme, arteria costellata di grandi cantieri, tra cui quelli di Snam e Cmc, da tempo sorvegliata speciale per i rischi di intrusioni e atti vandalici.

Il primo episodio si verifica poco dopo le 3 di giovedì mattina, quando una pattuglia della Colas, società di vigilanza privata che presidia l’area, durante un controllo di routine illumina con la torcia il cancello di un cantiere e nota che il lucchetto è stato forzato. La centrale operativa fa subito convergere altre unità: all’interno viene rinvenuta una tanica di metallo vicino al serbatoio di gasolio, pronta a essere riempita. Le porte dei moduli ufficio risultano tutte scassinate, ma i ladri non hanno fatto in tempo a portare via nulla. Alla vista delle guardie, si sono dileguati dal retro, lasciando dietro di sé solo la fretta della fuga. Sul posto interviene la polizia, mentre il sito viene immediatamente rimesso in sicurezza.

La sera successiva, poco prima delle 23, la scena si ripete a poche centinaia di metri di distanza. Una guardia, impegnata in piantonamento fisso presso un altro cantiere, attiguo al precedente, si accorge di movimenti sospetti attorno ad alcune bobine di rame. Le vede oscillare, segno inequivocabile che qualcuno sta tentando di trascinarle via. Scatta l’allarme alla centrale e la pattuglia più vicina interviene in tempo utile a mettere in fuga i malintenzionati, che ancora una volta svaniscono nel buio senza bottino. La zona è stata poi messa in siurezza, ripristinata la recinzione divelta

Negli ultimi giorni, nella stessa zona erano già stati segnalati spostamenti insoliti e presenze sospette. La combinazione di carburante e rame, beni appetibili sul mercato nero, sembra attirare ripetutamente l’attenzione dei ladri. Per questo la vigilanza resta alta, anche alla luce di episodi di vandalismo registrati ai danni dei cantieri Snam. Una pressione criminale costante, fronteggiata con ronde e piantonamenti che, almeno per ora, hanno impedito ai malviventi di mettere a segno i colpi.

l. p.