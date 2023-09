Snam, rigassificatore galleggiante: "Pronto entro la fine del 2024"

L’amministratore delegato di Snam Stefano Venier conferma che gli interventi per la messa in funzione del rigassificatore galleggiante di Ravenna "si realizzeranno entro la fine del 2024". "Stiamo realizzando il collegamento con la rete nazionale – ha aggiunto all’Energy Summit del Sole 24 Ore – e siamo al lavoro a mare dalla fine della pausa estiva". "Confermiamo il ruolo strategico di Piombino e Ravenna – ha spiegato – che ci consentiranno di avere 28 miliardi di metri cubi di importazione di Gnl al Nord, dove si concentra la maggior parte del consumo". Quanto a Piombino, "nell’ultimo trimestre sono in arrivo 12 navi per 1,4 miliardi di metri cubi e 44 navi per tutto l’inverno, quindi una piena saturazione della nave. Saturazione che è giò prenotata anche per i prossimi inverni fino ai prossimi vent’anni". Quanto a Ravenna, "stiamo lavorando intensamente sull’attività on shore, quindi il gasdotto che collegherà la piattaforma con la rete di trasporto nazionale, circa 35 km, e siamo già al lavoro a mare. Subito dopo la pausa estiva legata alle attività turistiche abbiamo potuto cominciare a pieno ritmo a lavorare anche su questa parte e posso confermare che secondo la pianificazione dell’attività oggi concordata con i fornitori arriveremo per la fine del 2024".

I lavori per l’allestimento del terminale a mare, che spiterà la nave rigassificatrice Bw Singapore, sono iniziati in primavera. Snam ha investito nel progetto circa un miliardo e la prospettiva è che la nave sarà poi capace di immettere nella rete nazionale 5 miliardi di metri cubi di gas

all’anno. La Bw Singapore, lunga 293 metri e larga 43, sarà protetta da cassoni sommersi che la terranno al riparo in caso

di forti mareggiate e verrà ormeggiata alla piattaforma al largo di Punta Marina che Petra (Gruppo Pir) ha ceduto a Snam.