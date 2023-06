Snobba la burocrazia, a processo "Sono medico e lottavo col covid"

Ammette di avere snobbato gli adempimenti burocratici ai quali era tenuta in qualità di amministratrice di sostegno della propria madre, anziana e invalida. Una trascuratezza che una 65enne dottoressa ravennate ha messo in relazione al poco tempo che all’epoca aveva a disposizione. Perché se da un lato tutte le proprie forze (e risorse economiche) le impegnava per accudire la mamma, dall’altro a prosciugarle le restanti energie era il suo lavoro di medico di base, in un’ampia fascia della costa ravennate, quando peraltro si era in piena pandemia da covid. La legge, si sa, non va troppo per il sottile, così la dottoressa ora si ritrova a processo con l’accusa di omissione di atti d’ufficio, per la quale rischia una condanna da sei mesi a due anni. In particolare le si addebita il fatto, nel periodo tra 2017 e 2020, di non avere riferito al giudice tutelare l’attività svolta a favore della madre amministrata attraverso la presentazione dei dovuti rendiconti. L’imputata, difesa dall’avvocato Silvia Brandolini, ieri mattina ha fornito la propria versione dei fatti davanti al giudice onorario Tommaso Paone. Più volte si è scusata per le dimenticanze, ammettendo di non essere esperta della materia e motivando la necessità di farsi nominare, dal 2017, amministratrice di sostegno della madre per non esporne il patrimonio ai possibili assalti di soci con i quali il marito condivideva un’attività finita male. L’istituto dell’amministrazione di sostegno prevede una netta separazione dei patrimoni, che invece in quella famiglia continuavano a essere gestiti in modo promiscuo. L’indagine a suo carico, in particolare, scattò dopo che la donna aveva disatteso un provvedimento in cui, nel settembre 2020, il giudice la sollecitava al deposito dei rendiconti. "In quel periodo non avevo neppure il tempo per mangiare – ha detto in aula l’imputata – e all’inizio non avevo capito che dovessi presentare delle relazioni. Nel 2020, al covid e alla situazione di mia madre, si era aggiunta anche la malattia di mio marito, il solo che mi aiutava nelle faccende burocratiche".

L’accusa, con le domande del viceprocuratore Adolfo Fabiani, ha messo in luce come la pandemia fosse un’emergenza nel 2020, ma già dal 2017 la dottoressa disattendeva gli adempimenti. In seguito, come amministratrice di sostegno della madre, le subentrò l’avvocato Cristina Amadori la quale, sentita come testimone, da un lato ha rimarcato come l’atteggiamento della dottoressa, che continuava a non trasmetterle la documentazione richiesta, fosse "poco collaborativo", in quanto "si arrabbiava dicendo che aveva cose più importanti da fare". Dall’altro, dopo averla acquisita tramite le banche, ebbe modo di appurare che la madre "l’aveva ben seguita", avendo provveduto a ogni forma di sostentamento economico.

l. p.