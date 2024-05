Soave Creatura, vince Lucrezia Diversi

Le condizioni meteo di mercoledì hanno reso impossibile procedere, in serata, con la programmazione integrale degli eventi previsti per la festa del patrono, Sant’Ilaro, nell’ambito della Contesa Estense. Le prove legate all’elezione della Soave Creatura si sono svolte sotto i portici del Pavaglione in ritardo rispetto alla tabella di marcia perché due delle partecipanti erano rimaste bloccate dall’allagamento delle strade mentre lo spettacolo pirotecnico è stato rimandato alla serata di domani. A vincere il confronto fra le Soavi Creature dei quattro rioni – De Brozzi, Cento, Contrada del Ghetto e Madonna delle Stuoie – è stata Lucrezia Diversi del Rione Madonna delle Stuoie, che ha gareggiato con Martina Piancastelli. Il punteggio delle concorrenti alla Soave Creatura è stato aggiunto a quello ottenuto dai rispettivi rioni nel Palio degli Sbandieratori disputato durante lo scorso weekend.

La classifica aggiornata della Contesa risulta essere dominata al momento da Madonna delle Stuoie seguito da Dè Brozzi, Contrada del Ghetto e Cento. Le gare riprendono domani con il Palio dei Tamburi e domenica con il Palio della Caveja. In entrambe le giornate sarà allestito dal mattino il villaggio medievale con antichi mestieri e l’accampamento militare alla Rocca. Stasera sono previsti lo spettacolo di tessuti aerei e di magia al Pavaglione e le pillole di storia al Salone Estense con l’incontro ‘Tra Signorie e Papato: vicende della Romagna Estense’. Dalle 19 si cena agli stand.

m.s.