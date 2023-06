Social Food, 50 tonnellate di beni alimentari donati

Anche a Cervia si è conclusa da pochi giorni la fase straordinaria di raccolta di beni alimentari, e non, a sostegno delle famiglie colpite dall’alluvione, che il progetto Cervia Social Food, in collaborazione con il comune di Cervia, ha coordinato e gestito. Sede di tutta la raccolta è stato l’Emporio Solidale di via Levico 13 che, durante queste quattro settimane, ha peraltro assicurato continuità al proprio servizio ordinario di aiuto e cura per le famiglie in difficoltà. Si stima che siano stati consegnati all’emporio oltre 50 tonnellate di beni alimentari, con modalità molto differenti - dai 15 bancali di una grande ditta torinese alla singola confezione di pasta o di biscotti di alcuni bambini - e da soggetti assai diversificati (imprenditori, associazioni, scuole, cittadini cervesi e turisti), tutti però accomunati dal desiderio di essere presenti. Oltre ai beni alimentari, sono stati raccolti moltissimi indumenti insieme a biancheria, prodotti per l’igiene personale e prodotti per la pulizia della casa. All’Emporio Solidale oltre una ventina di volontari si sono alternati, insieme ai ragazzi del centro socio-occupazionale "Ikebana" della cooperativa San Vitale, nelle azioni di immagazzinamento, controllo scadenze e gestione amministrativa dei beni stessi. Con immediatezza sono partiti anche i canali di distribuzione dei beni raccolti: a livello locale, mediante una rete sul territorio che ha assicurato una maggiore vicinanza e controllo delle famiglie e delle difficoltà nelle tre zone più colpite, in collaborazione con le parrocchie di Savio e di Malva e, più recentemente, con il consiglio di zona di Montaletto – Villa Inferno. Nella Romagna, consegnando beni a territori più lontani e più in difficoltà. Resta ancora una quantità importante di beni che rimane, fino al momento del bisogno, salvaguardata per le famiglie colpite dall’alluvione; esse sono invitate a rivolgersi ai soggetti indicati per segnalare difficoltà e problemi. Al termine del periodo di bisogno, i beni resteranno comunque a sostegno dei progetti per i diritti primari delle famiglie in difficoltà della comunità cervese. La generosità della comunità cervese, degli imprenditori a livello nazionale e dei turisti che frequentano la città è stata davvero importante. Per informazioni [email protected] o 334 3298097.

Ilaria Bedeschi