"Social food, c’è una grande partecipazione"

Prosegue senza sosta l’attività di ‘Cervia Social Food’ la rete di solidarietà attivata nel territorio. Capofila la Cooperativa Sociale San Vitale e l’obiettivo è creare un sistema di contrasto agli sprechi, alimentari, al recupero delle eccedenze e di restituzione alla rete solidale cittadini, partendo dalle idee progettuali emerse durante la co-progettazione. Fa il punto la presidente della cooperativa San Vitale e Romina Maresi, con la volontaria Daniela Poggiali.

La comunità si è mossa sin da subito per Cervia social food?

"È vero: la comunità ha accolto fin dall’inizio la forza innovativa del progetto ed il valore complessivo, che tocca aspetti differenti, come il cibo, gli abiti e i libri. La città è stata generosa sia nella partecipazione agli eventi sia nel contribuire a costruire idee e pensieri. Un altro dato interessante è quello riferito alle associazioni sociali e culturali della città, che stanno cercando sempre più contatti e legami progettuali con questa esperienza".

Poi c’è Libridine.

"È una piccola farmacia letteraria, nasce in continuità con l’esperienza che San Vitale ha avviato da tempo a Ravenna e si è subito caratterizzata come punto di riferimento culturale nonché quale spazio innovativo di sperimentazione del centro socio occupazionale Ikebana, dove sono attivi numerosi ragazzi con disabilità del nostro territorio".

E la Cucina popolare?

"È il prossimo obiettivo dove confluirà l’esperienza importante di Mensa Amica; uno spazio di condivisione fra cittadini fragili e cittadini in grado di contribuire con un rimborso spese. Il servizio si colloca negli spazi dell’Emporio Solidale, attivo già da anni a Cervia".

La Sartoria Sociale è arriva da un mese.

"Intende lavorare sul recupero di abiti usati o donati da aziende del mondo della moda, mediante un negozio, Risvolto, in via Savonarola 5 ed alcuni laboratori di cucito. Anche in questa esperienza sono presenti i ragazzi del centro Ikebana".

I turisti partecipano?

"Partecipano attivamente sia come donatori che clienti. Per la Sartoria, in particolare, alcuni turisti imprenditori sono stati particolarmente generosi".

Come si può aiutare il progetto?

"Con una donazione all’IBAN IT09C0538713113000035001244 (causale Cervia social food); può fare acquisti a Libridine e a Risvolto; può partecipare alle nostre iniziative; può donare beni alimentari; donare abiti, passamaneria e altro. Può mettersi in contatto con scrivendo [email protected] o telefonando al 3343298097".

Ilaria Bedeschi