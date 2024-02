Social trekking, un weekend di festa al cammino

Saranno Faenza e le aree limitrofe il teatro del Social trekking 2024 organizzato dall’associazione ‘Walden viaggi a piedi’, dall’1 al 3 marzo. Il Social trekking si presenta come "una festa del cammino e dei camminatori, gratuito e aperto a tutti, previa iscrizione, ad eccezione dei costi di alloggio e vitto. Un modo per conoscere un territorio attraverso l’incontro con tante realtà locali, associazioni e istituzioni". Una scelta non casuale quella di Walden, che per il suo social trekking ha scelto proprio i territori colpiti dall’alluvione.

Il programma prevede varie escursioni a piedi: all’Olmatello e a Oriolo dei Fichi, a Modigliana, a Borgo Tossignano, a Casola e a Marradi sabato 2 marzo, mentre domenica 3 marzo è previsto un trekking tutti insieme da Brisighella fino al Rifugio Carnè, all’interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola. L’evento è realizzato in collaborazione, fra gli altri, con il Parco della Vena del Gesso, IF Tourist Company, e con i comuni di Faenza, Borgo Tossignano e Marradi, oltre che con varie associazioni e guide ambientali escursionistiche del territorio. In calendario anche visite al centro di Faenza e al Museo internazionale delle ceramiche. Quartier generale sarà il rione Verde, che sarà teatro delle cene, fra cui quella medievale, ed una più tipicamente romagnola. Le edizioni passate del Social trekking sono state organizzate dal 2012 sempre in località diverse lungo la Penisola: Colle Val d’Elsa, Firenze, Torino, Bologna, Roma, Pistoia, Pavia, Salerno, Avigliana. L’obiettivo del Social trekking di quest’anno è raccogliere fondi per due progetti: la ricostruzione della scuola di musica Artistation e della rete sentieristica del territorio di Marradi.