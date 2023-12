Società ciclistica faentina, oltre 40mila euro di danni dall’alluvione

Oltre 40mila euro di danni tra veicoli, biciclette e abbigliamento necessario a svolgere l’attività sportiva. La Società ciclistica faentina, che gestisce la pista di via Lesi dedicata al campione di ciclismo Vito Ortelli, ha subìto gravi danni dall’alluvione di maggio e ora vuole ringraziare i tanti donatori che le hanno permesso di ripartire.

Il 17 maggio la pista è stata sommersa da 2 metri d’acqua, fango e detriti. Poco lontano, in via Cesarolo, si trova la sede della società, anch’essa colpita e di proprietà del Comune: i 40mila euro di danni non comprendono infatti quelli all’immobile, che è stato pressoché sventrato dalla forza dell’acqua. Dopo l’alluvione l’intervento è stato immediato da parte dei volontari della società per pulire il parco e sgomberare la pista dal fango e dai detriti. È arrivato anche il supporto dell’ex ct della nazionale di ciclismo e faentino d’adozione Davide Cassani, che ha evidenziato sui social la situazione in cui la Società ciclistica faentina si è trovata a fare fronte. Con le donazioni sono state acquistate sette bici, ordinato il vestiario per la stagione sportiva 2024, riacquistati materiali d’arredo per gli uffici e la segreteria, un pc, un trattore e un decespugliatore per lo sfalcio del parco e altri piccoli beni.