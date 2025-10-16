Socjale, Finardi apre la stagione 2025-2026

Ci saranno due ‘leggende’ della musica italiana, come Eugenio Finardi ed Enrico Ruggeri, nella ricca programmazione del Teatro Socjale di Piangipane che celebra la 36esima stagione anche con gli omaggi a Guccini e De André con i Borderlobo, al maestro Ennio Morricone attraverso le parole del suo biografo Alessandro De Rosa, o ai Pink Floyd e spettacoli originali quali i Funkorama e molti altri. "Il Socjale è sempre un centro vitale del nostro territorio – afferma il presidente del Circolo Arci Tiziano Mazzoni –. Dopo i 100 eventi del 2024, quest’anno puntiamo a raggiungere quota 120, mettendo insieme i nostri concerti, gli spettacoli di Ravenna Teatro, quelli del Ravenna Festival, di Ravenna Jazz, di ErosAntEros e delle varie scuole per saggi e iniziative varie". La prima parte della stagione, dal 7 novembre al 9 gennaio, prevede 9 concerti con inizio alle 21.30, riservati ai soci Arci, e con la tradizione dei cappelletti preparati dai 70 volontari a fine serata. "In linea con le passate edizioni – racconta il direttore artistico Filippo Padovani –, ho scelto spettacoli quanto più originali che il nostro pubblico ha imparato ad apprezzare. Confermata anche quest’anno la formula ‘abbonamento’ che ha aumentato il livello di fidelizzazione". Si inizia col botto’ il 7 novembre con Finardi che celebra i 50 anni dal suo primo album con un nuovo tour e disco intitolato ‘Tutto’, in duo acustico con Giuvazza Maggiore alla chitarra. Sarà uno show mozzafiato quello proposto dalla giovane band Black Ball Boogie il 14 novembre, con pezzi rock’n’roll e boogie woogie riarrangiati con una nuova e fresca energia e brani originali in italiano. Grazie al racconto di De Rosa, il 21 novembre, andrà poi in scena un viaggio straordinario nell’universo creativo e umano di Morricone che intreccia parole, immagini e musica. La grande musica del ‘maestro’ sarà interpretata da Fausto Beccalossi, tra i massimi virtuosi della fisarmonica cromatica, e Claudio Farinone, chitarrista e compositore di rara versatilità.

Per il 28 è atteso il debutto dei Funkorama, dove 4 amici session man si sono uniti per portare avanti e omaggiare la loro passione per il groove: Luca Visigalli (basso), Paolo Rubboli (batteria), Nicola Peruch (clavinet e piano elettrico) e Mecco Guidi (hammond). Special guest star della serata Aldo Betto alla chitarra, che ha suonato con Savana Funk e Ghali, e Jury Magliolo, con esperienza al fianco di Renato Zero e Cesare Cremonini, alla voce e chitarra. Quattro gli appuntamenti di dicembre. Dopo l’Atelier Tour di Remo Anzovino, nastro d’Argento – Musica dell’Arte nel 2029 (il 5), arriverà Enrico Ruggeri con la magia di 24 elementi d’orchestra di archi e fiati oltre alla tradizionale rock band (il 7), sotto la direzione e gli arrangiamenti originali del maestro Dino Gnassi. Omaggio ai Pink Floyd il 12 dicembre, a 60 anni dalla fondazione, con Kathya West (voce), Alberto Dipace (pianoforte) e Danilo Gallo (contrabbasso), e a De André & Guccini il 19 con i Bonderlobo, band ormai di casa al Socjale, e ospiti speciali Juan Carlos Flaco Biondini, storico chitarrista di Guccini, ed Ellade Bandini, batterista che ha accompagnato entrambi in tournée.

Si chiude il 9 gennaio con il viaggio soul di Nidha (Sara Zaccarelli) dagli anni Cinquanta ai giorni nostri.

Roberta Bezzi