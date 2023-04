Soddisfatto l’avvocato della figlia: "Unica condanna che si può accettare"

Non era presente Arianna, figlia della vittima e di Nanni. Per lei, c’era il suo avvocato Veronica Valeriani: "Siamo soddisfatti – ha detto – nonostante il riconoscimento delle attenuanti a Barbieri: non essendo prevalenti rispetto alle aggravanti, resta l’ergastolo. Alla luce dell’efferatezza del gesto, è l’unica condanna che si può accettare".

"È difficile fare un commento prima delle motivazioni – ha precisato Francesco Furnari, avvocato di Nanni –; sicuramente trovo abnorme una valutazione che esclude da questo processo l’interrogatorio di Barbieri", atto "che ha dato l’abbrivio all’indagine: si tratta di una grave violazione del diritto di difesa. Avevo chiesto di contro-esaminare Barbieri, di analizzare il contenuto di tale interrogatorio mai entrato a far parte del plesso conoscitivo delle varie corti d’assise. Mi chiedo come sia stato possibile un rigetto in ordine a tale rinnovazione istruttoria: ciò meriterà sicuramente l’impugnazione in Cassazione vagliando inoltre il contenuto delle valutazioni della Corte bolognese". "È una sentenza che lascia grande amaro in bocca – ha detto Marco Gramiacci, avvocato di Barbieri –: il riconoscimento delle generiche subvalenti, equivale al nulla di fatto. Attenderemo le motivazioni tra 60 giorni e faremo ricorso".

Massimiliano Starni, avvocato di Stefano Tabanelli, al tempo assieme alla defunta e ieri accompagnato in aula dalla nuova fidanzata, ha detto di essere "molto soddisfatto della conclusione a cui è giunta la Corte accogliendo le censure anche della parte civile la quale non ha mai dubitato sul fatto che Nanni avesse incaricato Barbieri di uccidere Ilenia e non certo di spaventarla". "Sentenza corretta – ha aggiunto l’avvocato Laerte Cenni, in aula con la collega Barbara Liverani dell’associazione faentina Sos Donna – che sostanzialmente conferma le responsabilità dei due imputati e il regime sanzionatorio di primo grado. Sentenza che rende giustizia e onore a Ilenia, pur non potendole restituire la vita". Elena Bianconcini, avvocato che rappresenta il Comune di Faenza, ha detto di essere "soddisfatta per la conferma della condanna: giusta pena in relazione alla gravità del reato commesso". "Penso che la sentenza - ha concluso Sonia Lama, legale di Udi – restituisca una posizione diversa ai due imputati: e questa è una cosa corretta nel momento in cui Barbieri ha effettivamente contribuito a precisare la ricostruzione della vicenda. Corretto mi pare pure il giudizio di bilanciamento posto che la gravità della condotta di Barbieri e la sua personalità non consentono diminuzioni di pena". Tra le parti civili, c’era anche l’avvocato Elena Fabbri di Gens Nova.