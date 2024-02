Sofferenza e umanità. Il volontariato: dare un senso alla vita

Da qualche tempo frequento le attività di un’associazione di volontari a supporto di persone affette da una particolare patologia. Per evidenti motivi di riservatezza non riporto né il nominativo dell’associazione, né specifico la patologia stessa e il motivo che mi spinge alla frequentazione. Si tratta di quei passi che non si vorrebbero mai fare ma, purtroppo, occorre fare. Gli incontri, dedicati ad attività motorie assistite, avvengono con cadenza bisettimanale utilizzando un vasto ambiente messo a disposizione da un centro sociale. Il numero delle persone coinvolte è piuttosto costante ed elevato, ripartito tra i due sessi. L’età media, la mia, ovvero settanta e dintorni. E questo me le rende vicine, d’una vicinanza quasi intima. So pochissimo di loro, appena due o tre nomi, un paio di professioni svolte prima del manifestarsi della sindrome: li conosco di vista, dai momenti in cui disposti a circolo s’attende il trainer: ciascuno ha propri sintomi, caratteristica del male.

Ne osservo i tratti, la dignità consapevole con la quale affrontano e svolgono, alcuni come il corpo permette, gli esercizi proposti dalla guida. E mi capita, come sempre, di interrogarmi sul passato di queste persone, su quel che è stata la loro vita, la loro storia, la loro famiglia, il loro perché su questa terra, su quel che può essere la loro percezione delle piccole e meno piccole invalidità dettate dalle ingiurie d’una malattia vigliacca. C’è chi viene dalla città e chi, come me, dal forese, si parla in italoromagnolo e più spesso in dialetto, si disquisisce di cucina, passatelli e ricordi meteorologici: si fraternizza. Mi ha sempre colpito, sin dai tempi dei ricoveri di mia madre, quest’estrema facilità d’instaurare rapporti umani tra persone afflitte dal medesimo destino: forse un sistema, del tutto comprensibile, di condividere il proprio peso e, ancora forse, le proprie paure. Ai volontari che sostengono il gravame organizzativo delle varie iniziative terapeutiche rivolgo un sentito ringraziamento, poiché nessuno li obbliga a tanto tranne un senso dell’umanità fuori dal comune. Ecco, sofferenza e umanità s’incontrano per far guerra insieme e si tratta d’una guerra giusta, dovuta, al male, ed è l’unica guerra che legittimo. E chi la propria giovane esistenza sciupa in ozio e noia, be’, venga qui, a dare una mano a chi non riesce più a usarla, e darà un senso pieno alla vita.

Paolo Casadio