"Soggiorni brevi e meno spiaggia: il nuovo turismo"

Manca poco al termine della stagione turistica e i bilanci sono inevitabili. Ad onore del vero la discussione su crisi del turismo, spiagge vuote e caro vacanze ha tenuto banco tutta l’estate. La percezione generale è che si sia trattata di una stagione sottotono. Pochi turisti durante la settimana, poca capacità di spesa. Secondo Valter Rossi, imprenditore alberghiero, che ha in gestione 3 strutture sul lungomare di Cervia per complessive 130 camere, non è una stagione da ricordare ma rispecchia l’andamento ed il fatturato del 2024. Anzi, per quanto lo riguarda, i primi mesi hanno registrato un +3% grazie all’ottimo lavoro di aprile e maggio. Luglio è stato in flessione, agosto fa sempre la sua parte e le somme si tireranno alla fine.

Rossi ha le idee chiare: "Non credo ai rincari degli ombrelloni, abbiamo spiagge oneste. E’ cambiato il modo di fare turismo, dobbiamo cambiare anche noi adeguandoci alle nuove esigenze. I soggiorni sono brevi e ripetuti con permanenza media di 3-4 notti e la vacanza non è più mare-hotel ma un mix di esperienze. Oltre il 20% dei nostri clienti non va in spiaggia, predilige attività sportive e visite alla scoperta del territorio".

In sintesi è meglio rinnovarsi che guardare a tempi d’oro che non torneranno più. Con una laurea in economia dei servizi turistici e un master alla Bocconi in management alberghiero, Rossi è convinto della sua scelta, fatta già alcuni anni fa, di chiudere le cucine dei suoi alberghi, tradizionali hotel degli anni ’60 per famiglie in pensione completa, trasformandoli in B&B e lo consiglia per alberghi sotto ai 100 posti letto che non possono sostenere i costi delle cucine. "Il passaggio non è indolore – afferma –, è necessario adattare le strutture ad un diverso tipo di clientela con servizi più dinamici e flessibili ed essere presenti sulle piattaforme on line. Serve poi una gestione molto oculata perché il B&B abbassa molto il fatturato. Meglio se le strutture sono centrali, vicine a localini e ristoranti coi quali attivare convenzioni. Indispensabile il parcheggio e grandi terrazzi dove i clienti possono consumare in libertà pranzi in delivery".

Da considerare anche la provenienza e incentivare i nuovi mercati. In notevole crescita turisti dell’Europa dell’est, primi fra tutti i polacchi "che hanno abitudini culinarie, sia per orari che per tipologia di alimenti, molto diversi dai nostri standard. Gli italiani stanno attenti ai prezzi e fanno molti confronti ma a fare la differenza – spiega – è la qualità: pulizia, belle camere e buona colazione. Poi anche l’amministrazione deve fare la sua parte. La città deve essere in ordine. Oltre a pulizia e manutenzione di strade e marciapiedi, le richieste più assidue riguardano il problema parcheggi – i turisti non lamentano il costo ma il fatto di non trovare posto -, la scarsità di colonnine di ricarica e un servizio taxi insufficiente".

Rosa Barbieri