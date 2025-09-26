‘Sogni di zucchero’ per tutti i gusti

Oggi si chiama ‘Sogni di Zucchero’ ed è a Lugo in via Majorana, ma, dal lontano 1955, la famiglia Franzoni opera nel settore dolciario, con le sue specialità di torrone, croccante, praline e cioccolato. In origine le piccole produzioni artigianali venivano vendute nelle piazze d’Italia, dove il contatto diretto con la gente ne confermava la bontà. Questo fu il principio di tutto. Da allora prima il nonno Giuseppe, poi il padre Franco e adesso il figlio Andrea, si tramandano l’antica ricetta che prevede esclusivamente l’uso della migliore miscela di miele, zucchero, mandorle e albume montato a neve che, uniti al lavoro e all’esperienza, trasformano questi semplici ingredienti in un torrone unico. Tra tutti i prodotti, il torrone ‘Sogni di Zucchero’, si impone come eccellenza, riconosciuto in Italia e all’estero.

Nel 2012 l’azienda prende il nome di ‘Sogni di Zucchero’, insediandosi in un nuovo moderno stabilimento a Lugo dove, all’antica ricetta, si affianca il reparto di ricerca e sviluppo. Proprio grazie a questa innovazione è stata creata, con un pizzico di fantasia, la nuova linea ‘Moon Sensation’, con un trionfo di gusti nuovi sapientemente abbinati. Anche il nuovo reparto qualità contribuisce a questa creazione, ricercando sul mercato le migliori materie prime, selezionandole accuratamente per avere i sapori più intensi, così da farvi gustare il nostro torrone con la sicurezza di avere tra le mani un prodotto unico. Tutti gli ingredienti utilizzati da ‘Sogni di Zucchero’, non contengono glutine, ogm, grassi vegetali idrogenati né coloranti artificiali azotati. "L’attività – racconta Andrea Franzoni, l’attuale titolare – nasce in forma ambulante su iniziativa di mio padre Franco e di mia madre Maria Grazia Fabbi. Cominciarono frequentando fiere e mercati, con la vendita dei prodotti dolciari sempre di loro produzione, elaborati all’epoca nel laboratorio di mio nonno Giuseppe. In seguito i miei genitori crearono un piccolo laboratorio sotto casa, all’epoca in via Bellini a Lugo. Nel 1998 venne presa un importante decisione, ovvero quella di costruire un capannone e trasferire tutta l’attività in via Majorana, sempre a Lugo. In quella fase fummo supportati dai dipendenti storici Famularo, Cortesi, Pargat, Savioli, Ricci, Vitale, Montanari e Giorgi, e dai tanti dipendenti stagionali. Attualmente i dipendenti in organico sono dieci".

Tante prelibatezze per soddisfare il palato di tutti: "Le nostre principali produzioni sono torrone, croccante, praline zuccherate e cioccolato, oltre alle uova di Pasqua. Le attrezzature sono di nuova tecnologia per migliorare il prodotto e la sicurezza sul posto di lavoro". ‘Sogni di Zucchero’ ha anche uno spaccio aziendale: "I clienti che vengono nel nostro spaccio aziendale – ha proseguito Andrea Franzoni – sono principalmente locali e della provincia. Responsabile dello spaccio aziendale è mia moglie Ilenia Fiori, che ha ereditato la gestione da mia mamma Maria Grazia. I clienti all’ingrosso invece sono principalmente i distributori esteri di Francia, Germania, Olanda, Spagna, Russia. Oltre al mercato italiano siamo presenti nella gdo e in alcuni negozi specializzati, compresi gli ambulanti di feste e sagre. Il nostro obiettivo è ora quello di ‘conquistare’ mercati come gli Stati Uniti e il Canada". C’è anche il futuro nel mirino: "Puntiamo a produzioni a basso contenuto di zucchero, per rendere i dolci a portata di tutti, tenendo un occhio anche alla salute. Per il futuro stiamo valutando di ampliare la produzione su un nuovo stabilimento di circa 2.000 metri quadrati".