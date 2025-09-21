"Sogno un film con Garrone, ma ora c’è il teatro"

È reduce dal red carpet veneziano, dove è stato presentato il cortometraggio horror ‘Selfie’ di cui è protagonista, e l’anno prossimo uscirà il film ‘La filanda’ girato in estate a Modigliana in cui interpreta Giorgia. Lei è l’attrice ravennate Asia Galeotti, 28 anni, che si sta facendo strada sia nel cinema che nel teatro, oltre che essere lettrice di audiolibri per l’Unione italiana ciechi ipovedenti di Modena.

Com’è stata l’esperienza al festival del cinema di Venezia?

"Molto emozionante. Senza dubbio c’è l’esigenza storica di parlare di giovani e social, ce ne siamo resi conto anche dalle domande e dalle curiosità sollevate dai ragazzi delle scuole dove siamo stati".

Nel cortometraggio lei interpreta una ragazza timida e insicura che raggiunge la notorietà sui social media grazie a bellissimi selfie scattati dal suo smartphone…

"Ma quel successo ha un prezzo oscuro: come un moderno Dorian Gray, a ogni scatto la fotocamera sottrae un frammento della sua linfa vitale. Non è stato facile perché ho dovuto recuperare alcune fragilità personali dell’adolescenza per metterle al servizio del ruolo. Per me che vengo dal teatro poi, girare un corto a ‘pezzi’ è stato complicato a livello espressivo ed emotivo".

In estate ha terminato le riprese del film drammatico d’autore ‘La filanda’ di Costantino Maiani. Com’è andata?

"Girare a Modigliana, il paese dei miei nonni paterni, è stato un piacere. Ho interpretato la nipote di una filandaia che, dopo aver trovato un diario, va alla scoperta delle sue radici familiari, in un entroterra paesano, dove la vita scorre più lentamente ed è più autentica".

E non solo: ha girato anche il corto di Daniele Balboni ‘Un uomo fedele’, che ha vinto il bando Nuovo Imaie e del ministero…

"Sì, un’opera ambientata nella campagna persicetana, in uscita l’anno prossimo, in cui ho recitato al fianco di Matteo Gatta, un altro ravennate".

Come ha scoperto la sua passione per la recitazione e dove si è formata?

"Da bambina, con mio padre vedevo molti film e sognavo di vivere situazioni diverse un po’ come capita quando si ascolta un audiolibro. Ho iniziato da adolescente con la compagnia Luigi Rasi di Alessandra Casanova a Ravenna, poi ho proseguito alla Scuola di Teatro Colli di Emanuele Montagna a Bologna con cui ho portato in scena diversi lavori, e con stage e corsi di cinema a Londra".

Cosa le piace del suo lavoro? Quali attori l’hanno ispirata?

"Mi attrae la parte espressiva e, quindi, portare le emozioni in scena come viatico affinché le persone che guardano possano in qualche modo ritrovarsi. Vivo il mio lavoro come una chiamata, non potrei fare altro. Ma ho sempre avuto i piedi per terra. Ammiro molto l’attrice britannica Emilia Clarke, nota per ‘Il trono di spade’, per la sua grande espressività, e l’italiana Alba Rohrwacher".

Da quale regista invece sogna una chiamata?

"Ce ne sono diversi. Amo il mondo onirico di Andrea Garrone e, dopo ‘Parthenope’ sogno di poter fare un provino con Paolo Sorrentino".

Com’è diventata lettrice di audiolibri per il progetto ‘Libro parlato’?

"Come un fulmine a ciel sereno. Da sempre appassionata di narrazione e doppiaggio, ho mandato la mia candidatura per audiolibri. Un giorno mi hanno contattata dall’Uici e, dopo un provino, sono stata presa. Così ora mi divido tra Ravenna, Bologna e Moderna".

L’autunno ha il sapore del teatro. Quali impegni la attendono?

"Debutterò nei prossimi giorni con il recital a tre voci ‘Le nostre prigioni. Storie di pena e di speranza’ di Emanuele Montagna (il 25 settembre al Teatro ai Colli di Padova e il 2 ottobre al teatro Dehon di Bologna), e con la commedia francese ‘Mangiami, mangiami’ di Piero Ferrarini (il 27 e 28 settembre al teatro Dehon di Bologna)".

Roberta Bezzi