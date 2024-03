"Solarolo, con Beltrani niente di nuovo sotto il sole"

È una disfida tutta interna alla lista civica ‘We Are The People’ quella che si combatte a Solarolo: la notizia della candidatura a sindaca come civica sostenuta dal Pd della capogruppo d’opposizione Maria Diletta Beltrani ha provocato la reazione della collega consigliera Elisabetta Vignando, fondatrice nel 2019 della lista allora capace di un discreto exploit elettorale. "La storia del lupo e dell’agnello dell’autore latino Fedro ci ricorda che la verità e l’onestà sono fondamentali per affrontare le sfide della vita e mantenere una società giusta ed equa – scrive Vignando in una lettera inviata al Carlino –. Sia in una dittatura che in seno a un mandato democratico chi è al potere cerca di mantenere salda la poltrona. Idealmente in democrazia è più difficile che si perpetui a lungo il gioco. Eppure accade".

Parole di fuoco quelle di Vignando che continua: "Facendo leva su slogan populisti che esaltano una ‘comunità unita’, l’elettore è indotto a pensare che verranno poste in atto azioni concrete e reali per tutelare le necessità dei cittadini. Ma è quasi sempre un fallimento annunciato, cambiano le facce ma le modalità solo le stesse. Questo è il ‘caso’ di Solarolo, governata da oltre 40 anni dal Pd, nell’immobilismo più totale". E ancora: "In questa prossima tornata elettorale il Pd fa ancora di più per non cedere il passo ad altre forze politiche: candida a sindaca la capogruppo dell’opposizione, della lista civica ‘We Are the People’. Il cavallo di Troia delle prossime elezioni amministrative del Pd a Solarolo replica, nuovamente, un modello vecchio e obsoleto di fare politica, dove l’istanza non è portare avanti il ‘bene’ della comunità, ma reiterare gli interessi della ristretta cerchia di che ne fa parte. Un esempio eclatante è stato il rifiuto del Comune di patrocinare l’evento organizzato dal comitato civico ‘WeLoveSolarolo’ il 22 febbraio, il cui scopo era informare i cittadini sulle ordinanze relative agli aiuti post-alluvione. Un gesto che ha sottolineato, inequivocabilmente, l’assenza di interesse dell’amministrazione locale a sostenere i valori della cittadinanza attiva. La stessa che oggi ha la pretesa di continuare a governare. Niente di nuovo sotto il sole".