Solarolo, il Pd sostiene la consigliera di minoranza

Il Pd si butta a destra? Inconsueta traiettoria quella che i dem hanno deciso di percorrere alle imminenti elezioni amministrative di Solarolo, dove il ‘partitone’, un tempo egemone da quelle parti con percentuali bulgare, ha reso noto che punterà come candidata sindaca sulla consigliera di minoranza Maria Diletta Beltrani. L’avvocata 45enne, per la verità – eletta consigliera nel 2019 con la lista civica ‘We are the people’, fondata e guidata dalla vulcanica funzionaria Onu Elisabetta Vignando – da tempo in consiglio comunale si era avvicinata alle posizioni del centrosinistra. La scelta dei dem ha tuttavia spiazzato molti, tanto che i più malevoli vi hanno letto da un lato la volontà del Pd di non bruciare il suo enfant prodige Nicola Dalmonte, attuale vicesindaco, dall’altra, se sconfitta dovesse essere, il desiderio di non mandare almeno a schiantarsi un cavallo della propria scuderia. Pettegolezzi di bassa lega secondo il Pd, il quale fa notare come il centrodestra, che da otto mesi si dice certo di poter mettere le mani sul piccolo comune, a oggi non abbia neppure un proprio candidato. Per il momento Maria Diletta Beltrani si tiene distante dai gossip politici: "Non commento le teorie altrui. Questa candidatura nasce dalla convinzione di poter fare qualcosa di importante per la mia comunità. Lo farò affiancata da persone che giudico di valore, che ho imparato a conoscere e apprezzare negli ultimi cinque anni sui banchi del consiglio".

Eppure la civica ‘We are the people’ nacque in un contesto di forte critica al Pd, giudicato allora dai suoi candidati quale un partito immobile, novecentesco, privo di rotta. "Posso parlare solo per quelle che sono le mie convinzioni – chiosa Beltrani con aplomb –. Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche per dare risposte alla nostra comunità". Beltrani, madre di due bambine, racconta che fu proprio la maternità a farle decidere di crescere la sua famiglia a Solarolo, e non a Roma dove al tempo viveva da ormai due anni e mezzo: è insomma una solarolese sia per nascita che per scelta: ius sanguinis e ius affectionis, abbastanza per mettere d’accordo tutte le anime del centrosinistra. Negli ultimi tempi tuttavia il piccolo comune romagnolo ha cessato di essere un locus amoenus: dopo l’alluvione ha dato l’impressione di una comunità frammentata, arrabbiata, in avanzato stato di deragliamento. "Solarolo fu allagata per una percentuale enorme del territorio comunale – fa notare la candidata sindaca –. In quelle situazioni provare rabbia è comprensibile: parliamo di un sentimento umano. Circostanze estreme come quelle dell’anno scorso possono amplificare, in un piccolo comune, il senso di smarrimento". Beltrani conferma che in caso di vittoria rimarrà una candidata civica: non si iscriverà dunque al Pd. Il ‘partitone’ manterrebbe ad ogni modo uno dei suoi uomini più fidati ai vertici dell’amministrazione. "In caso di vittoria Nicola Dalmonte sarà confermato vicesindaco", assicura la candidata.

Filippo Donati