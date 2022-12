Solarolo, incendio nel luogo della memoria

Hanno portato un carrello di plastica sul luogo della memoria e hanno appiccato il fuoco, forse con della benzina. Le fiamme si sono quindi subito propagate lungo il muro, alto una decina di metri, e a quel punto una coppia che stava rincasando sarebbe intervenuta chiamando i vigili del fuoco e adoperandosi per spegnere l’incendio grazie all’acqua della vicina fontana pubblica. È accaduto la sera di Santo Stefano, alle 22.30 circa, in piazza Garibaldi, in pieno centro a Solarolo. Ancora non si conoscono i nomi degli autori del gesto. Il luogo preciso dove si sono svolti i fatti sono i resti del mastio della Rocca Manfrediana, che "rovinò in stato di abbandono tra il 1600 e il 1700 a causa di terremoti e saccheggi" e che nel 1945 fu minata e quasi completamente distrutta nella Seconda guerra mondiale, durante l’eccidio in cui morirono uomini, donne e anche bambini per mano dei nazifascisti. Per questo Giovanni Rambelli, il segretario della sezione Anpi di Solarolo, non si da pace. Il gesto, o meglio lo sfregio, di quel luogo di dolore così simbolico per la comunità "è una cosa gravissima – spiega Rambelli – perché quel luogo è stato scelto dall’Anpi e dalle associazioni delle vittime e degli invalidi come luogo per ricordare il tributo di sangue che questa città ha versato. Questo è un episodio che riapre una ferita e che desta preoccupazione".

In paese però non tutti la pensano così: alcuni attribuiscono l’atto vandalico a un gruppetto di adolescenti a cui la situazione sarebbe sfuggita di mano e che, visto il propagarsi delle fiamme incontrollate, si sarebbe poi dati alla fuga. Spetterà alle forze dell’ordine il compito di fare chiarezza. "Ora c’è un indagine in corso da parte dei carabinieri – specifica il sindaco Stefano Briccolani – perchè abbiamo sporto denuncia. Se l’intenzione fosse stata colpire il significato del monumento credo però che l’episodio si sarebbe svolto con altre modalità. Prima di ripristinare tutto a ogni modo attenderemo l’esito delle indagini, e solo in seguito prenderemo provvedimenti". Il carrello incendiato sarebbe stato sottratto da un vicino supermercato e sin dalla mattina sarebbe stato visto prima alla stazione dei treni e poi sotto i portici. Al di là delle voci di paese però qualcuno si dice preoccupato non tanto per lo sfregio al luogo della memoria, su cui oggi resta un’evidente ombra nera di qualche metro e l’odore di bruciato, quanto più per il gesto di appiccare il fuoco a qualcosa in un luogo pubblico, con altre potenziali conseguenze. Nelle vie vicine inoltre ci sono una banca, una farmacia, un bar-lavanderia-market aperto 24 ore e altre attività provviste di telecamere: dispositivi che si ritiene che possano aver inquadrato qualcosa. Per questo nei confronti dei responsabili resta valido l’invito a costituirsi. "Nessuno comunque vuole che succeda chissà cosa – conclude il segretario dell’associazione partigiani solarolese – ma auspichiamo solo che chiunque sia stato capisca la gravità del gesto e soprattutto il significato che ha quel luogo per la nostra comunità".

Damiano Ventura