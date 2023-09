Solarolo: rifiuti, dal 18 la raccolta ordinaria

Proseguono, a Solarolo, le attività per il rientro alla normalità della raccolta dei rifiuti in tutte le aree del territorio comunale interessate dall’emergenza. Dal 18 settembre verrà effettuata la

rimozione dei cassonetti stradali per la raccolta dell’indifferenziato, installati temporaneamente nella zona residenziale a supporto delle utenze alluvionate.

In questo periodo è stato registrato un forte aumento del fenomeno degli abbandoni, specialmente in prossimità dei cassonetti, che vengono presidiati da Hera con squadre per la raccolta del materiale fuori contenitore due volte la settimana. Per questi motivi si rende necessaria la rimozione dei cassonetti temporanei e il ripristino della raccolta porta a porta del rifiuto indifferenziato. Per i cittadini delle zone servite da raccolta porta a porta, che a causa dell’alluvione hanno i bidoncini danneggiati o smarriti, possono ritirare i kit alla stazione ecologica di via Roma, aperta lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.