Solarolo, si è spenta a 103 anni la pittrice e insegnante Leonilde Pasi

Quella verve, quella che l’ha sempre contraddistinta, l’ha accompagnata per oltre un secolo. Se la ricordano in tanti: i suoi alunni, gli amici, i conoscenti. Solarolo porta nel cuore Leonilde Pasi, che si è spenta l’ultimo dell’anno nella casa di riposo Sant’Umiltà, a Faenza. Aveva 103 anni: una lunga vita caratterizzata anche dalla passione per la pittura. Era nata il 27 agosto 1920. "Era una persona ottimista, lo è sempre stata – ricorda il figlio Fabio Pistone –. Ha avuto una vita movimentata. A 10 anni si è trasferita con mio nonno da Solarolo a Milano sia per il lavoro di lui che a causa della guerra. Lì è stata segretaria della scuola di ballo del circolo della Stampa di Milano e si è sposata con mio padre, Gaetano Pistone, che è venuto a mancare una decina d’anni fa". A Milano è nato lo stesso Fabio, "ma poi mia madre, da romagnola doc, è voluta tornare ad abitare a Solarolo". E così è stato, assieme a tutta la famiglia. A Solarolo è nato anche il suo secondo figlio, Marco Pistone, che purtroppo è venuto a mancare alcuni anni fa.

Del resto la famiglia è molto legata al territorio romagnolo e il padre di Leonilde Pasi, Ilarione Pasi, è stato anche sindaco di Solarolo. "Quando siamo tornati a vivere qui mio nonno ha cominciato a organizzare queste feste a Solarolo con bande musicali che venivano da tutta Italia – ricorda Pistone –. Mia madre invece per 15 anni ha lavorato alla scuola di Solarolo come insegnante di sostegno".

Ma tra gli aspetti per cui Leonilde Pasi resterà ricordata maggiormente ci sono sicuramente i suoi quadri: "Aveva frequentato la scuola ceramica a Faenza – dice il figlio – e realizzava quadri caratteristici perlopiù a carattere religioso. Dipingeva su una lamina d’oro sottolissima: ci vuole una particolare esperienza per farlo. Nelle occasioni in cui capitava che importanti figure religiose venissero a Solarolo la giunta comunale regalava loro quadri dipinti da lei, che puntualmente andavano in Vaticano". Il figlio sorride nel ricordarlo: "Lei era contenta, si vantava e diceva: ’I miei quadri sono in Vaticano’".

E Leonilde Pasi ha portato avanti la sua passione per il disegno e la pittura finché ha potuto: "Fino a 95 anni ha continuato a realizzare quadri – prosegue il figlio – e ancora quando è andata a vivere nella casa di riposo qui a Solarolo le chiedevano degli schizzi e lei li realizzava. Aveva già 100 anni. Certo, allora si trattava di cose semplici, non elaborate, ma aveva molta buona volontà. Tante persone le hanno voluto bene, tanti l’hanno conosciuta anche grazie al suo lavoro a scuola e la ricordano. Ho ricevuto tantissimi messaggi di condoglianze anche da suoi ex alunni, oltre che da tantissimi solarolesi".

I funerali si terranno domani alle 10.30 al Santuario della Madonna della Salute a Solarolo.

sa.ser