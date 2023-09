Solarolo, tutti gli studenti potranno iniziare regolarmente la scuola nel proprio comune

Con le attività del nido già ripartite e la riapertura ufficiale delle scuole il 15 settembre, Solarolo si prepara a riaccogliere gli studenti per il nuovo anno scolastico. Dopo i gravi danni subiti a tutto il patrimonio scolastico durante l’alluvione di maggio tutti i bambini e ragazzi da 0 a 14 anni possono iniziare regolarmente nel proprio Comune. A sottolinearlo è la dirigente dell’istituto Comprensivo Bassi di Castel Bolognese e Solarolo, Pamela Ausili, in una nota inviata al sindaco di Solarolo: "In un lavoro incessante coordinato dall’ente locale, anche durante tutto il periodo estivo, la scuola dell’infanzia di Solarolo è stata interamente ristrutturata e appare accogliente e colorata. Grazie anche ai fondi stanziati ad hoc dal Ministero. La scuola Ungaretti, seppur fortemente danneggiata dall’alluvione, è attualmente interessata da lavori di consolidamento sismico e si conta di tornare a breve in un plesso ristrutturato e anche più sicuro. Il plesso Pezzani ospiterà pertanto anche gli alunni della scuola Secondaria di I grado. Fortunatamente è un edificio non interessato pesantemente dagli eventi alluvionali e comunque il lavoro di ripristino degli spazi è stato eccellente".

Per l’asilo nido, la struttura più pesantemente danneggiata, si opererà con una sezione ospitata dalla scuola per l’infanzia paritaria S. Maria Assunta, "alla quale vanno i ringraziamenti dell’amministrazione per l’accordo di collaborazione stipulat"o. Un’altra sezione sarà ospitata nella Scuola dell’Infanzia Statale. L’anno è iniziato lunedì scorso e a fine mese partiranno, come da programma, i nuovi inserimenti. "Tre mesi fa ci siamo detti che la ripartenza dell’anno scolastico era il primo grande obiettivo della ricostruzione del paese. Ora il secondo è quello di terminare il recupero della scuola media e dell’asilo nido per riconsegnarli al paese totalmente ripristinati". Questo il commento del sindaco.

(Nella foto un’aula ripristinata della scuola Materna)