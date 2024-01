Sold out per Iannacone

Il noto giornalista Domenico Iannacone – vincitore, tra i tanti, del ’Premio Ilaria Alpi’ per ben cinque volte, del ’Premio Paolo Borsellino’ nel 2015, del’ Premio Goffredo Parise’ nel 2017 e de ’Il Premiolino’ nel 2022, uno tra i più antichi e autorevoli premi dedicati al giornalismo– arriva stasera lle ore 21 sul palcoscenico del teatro Binario di Cotignola, con ’Che ci faccio qui in scena’.

Accompagnato dal musicista Francesco Santalucia e dalle installazioni video di Raffaele Fiorella, Iannacone prende per mano lo spettatore e trasforma il palco in luogo ideale per portare alla luce quello che la televisione non può comunicare. Il suo racconto neorealistico si cala nel teatro di narrazione, trasformando le inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Il palcoscenico diventa luogo fisico ideale per portare alla luce quello che la televisione non può comunicare. Le storie così riprendono forma, si animano di presenza viva e voce e tornano a rivendicare il diritto di essere narrate. Lo spettacolo è sold out, con lista d’attesa (info: 373-5324106).

La rassegna ’Sipario 13’ proseguirà il sabato seguente, 3 febbraio, con ’Ciao amore ciao’, che la Compagnia Asini Bardasci ha dedicato a Luigi Tenco: