Soldi del cliente spariti, legale condannato

Difendevano un lughese dall’accusa di lesioni alla zia. Ma i 12mila euro che aveva loro consegnato, su suggerimento del giudice, quanto meno per limitare i danni, sono spariti, tanto che quell’uomo alla fine aveva rimediato una condanna, poi andata prescritta in appello. I suoi legali, Pier Paolo e Gabriele Gugnoni, padre e figlio, forlivesi, si sono ritrovati a processo, a Ravenna, con le accuse di infedele patrocinio e appropriazione indebita di quei denari. Il primo, ultraottantenne, è stato assolto ieri mattina dal giudice Roberta Bailetti, "per non aver commesso il fatto", sentenza in linea con le richieste della Procura. Il secondo, individuato come unico responsabile, è stato invece condannato a un anno e un mese (pena sospesa), dovrà risarcire in sede civile l’ex cliente – parte civile con l’avvocato Paolo Farolfi – e con una provvisionale di 15mila euro. Per lui l’accusa chiedeva una condanna a un anno e 5 mesi, per i fatti collocati tra novembre 2017 e gennaio 2018.

Gugnoni padre e figlio sono noti a Forlì anche per la loro militanza politica – il primo ex sindaco Dc di Modigliana, il secondo

ex consigliere Udc – nonché come dirigenti del Meldola calcio negli anni d’oro dell’Eccellenza, passione che finì per rappresentare anche la loro rovina, in quanto mescolando toga e pallone si ritrovarono al verde. Il lughese, in particolare, aveva conosciuto i due avvocati tramite il fratello, che era appunto un ex giocatore del Meldola. Davanti al legale della zia malmenata aveva firmato un impegno a rifondere il danno. Per altre vicende, Gabriele Gugnoni fu sospeso dall’ordine degli avvocati, mentre il padre non si presentò all’ultima udienza del processo, che finì con la condanna del cliente. "L’avvocato Pier Paolo Gugnoni, importante legale del foro di Forlì – lo ha difeso in arringa il collega Roberto Roccari –, è accusato del reato più infamante per un avvocato, qualcosa che non ha commesso. È noto che, in ragione dei suoi problemi di salute, lasciò la gestione dello studio al figlio Gabriele".

Il figlio, Gabriele, era invece tutelato dall’avvocato Giordano Anconelli, che per l’accusa di infedele patrocinio riteneva il reato "impossibile, dato ad ottobre 2017 era interdetto dalla professione" e per questo non partecipò all’udienza incriminata finita con la condanna del cliente. Un tempo Gabriele Gugnoni era considerato un brillante avvocato, esperto di diritto amministrativo, dottore di ricerca a Bologna e collaboratore dell’ex ministro Gelmini nella stesura della riforma scolastica, nonché a Forlì consigliere dell’Udc. Già interdetto dalla professione, aveva spiegato lui stesso al processo, era finito in una comunità di recupero in quanto a un certo punto, oramai sul lastrico, non riusciva più ad accettare l’idea di uno stile di vita non conforme a

quello a cui si era abituato. Girava gli stadi di tutta Italia e nei tempi d’oro il Meldola "ogni anno costava 700mila euro". Cifre rilevanti, che spiegano il tonfo della coppia dirigenziale, che finì per indebitarsi.

