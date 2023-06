Soldi sottratti a genitori anziani Il giudice condanna una figlia A denunciarla fu la sorella

In pochi anni si sarebbe impossessata di oltre 200mila euro attraverso prelievi bancomat e bonifici a proprio favore – nonché pagamenti di polizze, tasse, mutui, rette scolastiche, ma anche ristoranti, hotel, parrucchiere, abbonamento in palestra e biglietti del teatro – dai conti del defunto padre, invalido civile, e della madre ancora in vita. La firma contraffatta su un ricorso al giudice di pace aveva insospettito l’altra figlia, che vive fuori città; da lì un’indagine con gli istituti bancari aveva prodotto le prove della spoliazione, ai danni del padre e dell’anziana madre. Ma se nel 2020 l’inchiesta penale era approdata ad un nulla di fatto, in quanto una legge del 1930 (di cui da tempo la Corte costituzionale chiede una revisione) ritiene non punibile i danni contro il patrimonio familiare perpetrati da ascendenti e discendenti, adesso è il giudice civile del tribunale di Ravenna, Gianluca Mulà, a chiedere la restituzione di almeno parte di quelle somme da parte della sorella che se ne era appropriata, accogliendo la domanda dell’altra, assistita dall’avvocato Pierpaolo Varuzza. Il totale che la donna dovrà risarcire è di 102mila euro, oltre alle spese di lite. Secondo il giudice, infatti, "esistono plurimi elementi in base ai quali ritenere che le operazioni bancarie" siano state effettuate dalla figlia che vive a Ravenna: a lei erano intestate le carte, delle quali non è mai stata presentata denuncia di smarrimento né erano state consegnate a terzi.

L’altro titolare del conto, il padre, inoltre, era di età avanzata e nel 2012 fu dichiarato invalido civile al 100%, "sicché non è verosimile ritenere che egli si recasse a prelevare allo sportello bancario nelle condizioni di salute in cui versava". Peraltro, i prelievi con quella carta risultano fino all’agosto 2015, quattro anni prima del decesso. Le condotte a carico della figlia, secondo il tribunale civile, integrano gli elementi costituiti del reato di appropriazione indebita, essendosi appropriata di somme di spettanza del padre delle quali aveva la disponibilità, e la stessa ne sarebbe stata pienamente consapevole. E se in sede penale è stata chiesta l’archiviazione del procedimento, in ragione delle cause di non punibilità, ciò "non ha alcun rilievo in questa sede", scrive il giudice civile. "A meno di voler confondere, erroneamente, causa di non punibilità e causa di giustificazione – si legge nella sentenza –, non può affermarsi che un reato non punibile conservi la sua antigiuridicità, con ciò che consegue in punto di responsabilità civile".