Soldi sottratti allo zio. Assolto, ma fu molesto

Era accusato di avere trattenuto per sé 180mila euro dello zio, ricevuti a titolo di prestito, benché quest’ultimo avesse manifesto persino attraverso una formale diffida la richiesta di restituzione. L’altra mattina l’imputato, un 58enne di Sant’Alberto, difeso dall’avvocato Guido Pirazzoli, è stato assolto dal giudice Cosimo Pedullà. Al contempo, è stato condannato a tre mesi per molestie in ragione dell’insistenza con la quale avrebbe preteso questo denaro, con telefonate e tramite la rete internet, arrecando disturbo allo zio fatto destinatario di innumerevoli messaggi per richiedere prestiti. I fatti oggetto dei capi di imputazione sono collocati tra l’agosto 2016 e il febbraio 2019.

In buona sostanza, è emerso dal dibattimento, il nipote chiedeva allo zio – acquisito, poiché marito della sorella del genitore – denaro, rappresentando il suo stato di bisogno. Inizialmente per per pagare l’affitto, poi anche la benzina e altre normali spese. A queste aveva finito per aggiungersi la necessità di saldare i conti con “brutte persone” con le quali aveva contratto dei debiti, adducendo alla impossibilità di chiedere aiuto a suo padre perché, per come era caratterialmente non lo avrebbe mai accettato. Lo zio, più magnanimo, aveva invece deciso di aprire il portafogli e assecondare le richieste del nipote. Ad ogni dazione, quest’ultimo gli firmava ricevute di riconoscimento di debito, indicando che gli avrebbe restituito quei denari quanto prima, cosa che però non è mai avvenuta.

In aula, tuttavia, non si è dimostrato come l’importo del prestito fosse arrivato così in alto, sono state esibite ricevute di bonifici molto più limitati, sebbene vi fossero riconoscimento di debiti che indicavano quegli importi. Alla fine, quando lo zio aveva finito per stancarsi, pretendendo la restituzione dei soldi prestati, l’imputato avrebbe tentato di accaparrarsi anche gli ultimi soldi, dicendo che per sbloccare il prestito con cui lo avrebbe saldato servivano un paio di bollettini da qualche centinaio di euro. Soldi che chiedeva sempre allo zio. Il quale, ormai esausto, ad un certo punto ha fatto mandare una lettera formale da parte di un legale per la restituzione, che tuttavia non ha sortito effetto. Da qui la decisione drastica di denunciare il nipote. Le molestie vengono ricondotte all’ultimo periodo di messaggi, perché il nipote gliene mandava a raffica, ad ogni minuto, per avere altro denaro. Lo zio gli rispondeva insultandolo, e il giudice ha comunque ritenuto configurato il reato di molestie.