Sole di settembre. Ultimi giorni d’estate: "Balneare, il fatturato ha perso il 15-20%"

Settembre ballerino. Il sole va e viene, mentre sulle spiagge c’è chi ha già tolto gli ombrelloni. È ormai (quasi) terminata un’estate particolare, partita male e poi rialzatasi in corsa. "La stagione è iniziata con tante difficoltà, sia a livello di meteo che per la gravità dell’alluvione nell’entroterra – dice Maurizio Rustignoli, presidente della coop Spiagge –. Maggio e giugno sono stati difficili, si è lavorato veramente poco. Ci siamo ripresi dal 10 luglio e agosto è andato bene, così come l’inizio di settembre. Nonostante ciò la stagione si conclude con un segno meno in termini di fatturato: la media oscilla dal -15% al -20%". Rustignoli spiega che l’effetto dell’alluvione si è in parte trascinato per tutta l’estate: oltre al tema della ’cattiva pubblicità’ c’è anche il fatto che "il bacino domestico è stato molto inficiato dalla situazione: una parte della clientela solita aveva altre preoccupazioni e priorità, e il territorio ha inevitabilmente sentito il peso economico dell’accaduto". Rustignoli aggiunge che online l’impatto dell’alluvione sull’immagine della Romagna è stato pesante, "con un continuo rilancio di notizie negative. Penso che ci sia stata una campagna voluta di attacco alla Romagna per spostare i flussi turistici altrove".

A Marina di Ravenna diversi stabilimenti hanno già rimosso ombrelloni e lettini. Il giudizio di Alessandro Bondi, al Toto beach bar, è molto negativo: "Si è lavorato la metà, soprattutto durante la settimana. Abbiamo chiuso con 10 giorni di anticipo: a settembre già normalmente si lavorava meno, figuriamoci quest’anno. Non c’è anima viva. Abbiamo visto un buon 30% in meno rispetto agli altri anni". Luca Ruffini, al bagno Romea beach di Marina Romea, si concentra sull’impatto che l’alluvione ha avuto sulla clientela romagnola: "Conosco tanti che tuttora devono intervenire in casa, che hanno ancora spazi del garage da ripulire, e che quasi si sentivano in colpa a venire al mare. Per il resto settembre è stato buono e ha un po’ aiutato a recuperare, ma è chiaro che è stata un’estate in chiaroscuro". A Lido di Classe il Go go beach invece resterà aperto tutti i weekend fino a fine ottobre, "poi riapro anche 40 giorni tra il 2 dicembre e l’8 gennaio – dice Maicol Campitelli –. Devo dire che qui c’è molto giro nel fine settimana. Fino al 1520 giugno è stato un macello ma luglio e agosto sono andati bene, così come settembre, che ci ha permesso di recuperare qualcosa".

Il bilancio è simile negli hotel: giugno da dimenticare, luglio e agosto in ripresa. E un settembre in cui si lavora solo nei weekend. "Qualcosina c’è ancora, non richieste importanti ma un po’ d’interesse sì – commenta Consuelo Rossini dell’hotel Oasis –. A livello di turisti l’estate non è andata benissimo. Abbiamo tamponato con le aziende che sono qui per lavoro e poi qualche richiesta è arrivata per gli eventi sportivi". A Lido di Classe infine l’hotel Brasilia terrà aperto fino al prossimo weekend: "A parte maggio e giugno la stagione non è andata male. Va detto però che la stagione si è accorciata rispetto al pre-covid: prima chiudevo il 5 ottobre e fino ad allora avevo vari gruppi di anziani, ora non più".

Sara Servadei