Solenne cerimonia per monsignor Lanzoni

Convegno di studi a livello internazionale, il 17 e il 18 maggio 1963 a Faenza, per ricordare il centenario della nascita (luglio 1962) di mons. Francesco Lanzoni, storico del Risorgimento, autore di numerosissimi scritti, agiografo e direttore del Seminario. Le giornate di studio furono concluse dall’intervento del cardinale brisighellese Amleto Cicognani, da pochi mesi nominato Segretario di Stato Vaticano, che nella foto vediamo con il vescovo Battaglia passare in rassegna un picchetto d’onore mentre in si reca alla casa natale del religioso, al numero 15 di piazza del Popolo.

A cura di Carlo Raggi