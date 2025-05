"Solidarietà ai colleghi del Carlino"

Martedì scorso abbiamo pubblicato il facsimile della scheda elettorale, ma per un mero errore grafico la scheda è stata pubblicata tagliata nella parte inferiore, mostrando così solo il nome (ma non il simbolo) della candidata Veronica Verlicchi della Lista civica La Pigna. Martedì l’errore è stato corretto nel sito Internet del Carlino e nel giornale di ieri è stata pubblicata la scheda, completa in tutti i suoi elementi. Lo stesso martedì è stato comunicato alla Pigna che avremmo provveduto a un’errata corrige, ma nonostante questo sui social sono apparsi vari commenti diffamatori, uno particolarmente pesante di un candidato al consiglio comunale, Ramiro Recine, in cui definiva "maiali" i giornalisti della redazione del Carlino Ravenna: "Sto pensando che ci sono i maiali e, purtroppo, le maialate. Vero Resto del Carlino?".

A questo riguardo ieri è intervenuta l’Aser (Associazione stampa Emilia Romagna), che ha espresso solidarietà ai cronisti del Carlino: "Gli insulti servono solo a dimostrare la propria ignoranza nei confronti della Costituzione e dei valori che sono anche nel dna di una città come Ravenna. Invitiamo Recine a chiedere scusa. Come Aser abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutare una denuncia nei suoi confronti". Solidarietà è stata espressa anche da Alessandro Barattoni, candidato sindaco del centrosinistra: "Questi episodi, purtroppo, sono ricorrenti anche nella nostra città, e in proposito ricordo l’aggressione verbale di un esponente del centrodestra ai danni di una giornalista di un altro quotidiano locale avvenuto alcuni anni fa".

-------

Ci siamo già scusati con tutti i lettori e con gli elettori, ma anche con i rappresentanti della lista La Pigna, per l’errore. E lo facciamo nuovamente. Ma non accettiamo accuse, né strumentalizzazioni, né offese, né rappresentazioni complottistiche che ledono la professionalità dei nostri giornalisti e della testata e da cui ci tuteleremo. Il Resto del Carlino da 140 anni assicura un’informazione libera ed equilibrata e la redazione di Ravenna lavora con indipendenza. Abbiamo da sempre un unico giudice: i lettori.