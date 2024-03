"Solidarietà alla collega Palli. Ascoltate affermazioni misogine"

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna esprimono "la propria solidarietà alla collega Valentina Palli e stigmatizzano l’attacco sessista di cui è stata oggetto in un incontro pubblico, peraltro trasmesso via streaming, con argomenti inaccettabili, in quanto inerenti la propria condizione personale di donna e madre". È stato il geologo Claudio Miccoli, nel corso di un incontro pubblico, ha definito la sindaca di Russi ‘poverina, preda di una ‘depressione post partum’ e priva di un ‘totale equilibrio mentale’. A tal proposito "si ribadisce come il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero non possa essere utilizzato per violare un principio fondamentale della nostra Carta costituzionale, ossia la parità dei diritti della donna. Le parole pronunciate contro la collega Palli, non sono infatti una mera caduta di stile o un errore di espressione, ma rappresentano un attacco ai diritti di uguaglianza e dei diritti delle donne e la sottovalutazione della gravità dei fatti nelle rabberciate scuse dell’autore testimoniano ancora di più la mancanza di comprensione del problema da parte dello stesso e purtroppo ancora di tanti e tante".

Ancora: "La più grande intolleranza è il sentimento di odio e disprezzo nei confronti delle donne che ha un nome: misoginia. Il diritto nasce dalle parole e dunque l’uso del linguaggio determina nelle vita di tutti i giorni i diritti effettivamente riconosciuti, pertanto l’uso di espressioni sessiste e violente non può mai essere tollerato". Anche Filippo Plazzi, capogruppo dei conhsiglieri comunali di ‘Insieme per Russi’ ha espresso solidarietà alla sindaca: "I consiglieri comunali di Insieme per Russi denunciano le espressioni rivolte alla Sindaca Valentina Palli nel contesto di una iniziativa pubblica da parte di un relatore. È sconvolgente che una donna sia destinataria di parole così violente".