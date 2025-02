Solidarietà e accoglienza. Torna il Festival delle culture

Solidarietà, uguaglianza e accoglienza. Sono questi i temi principali del Festival delle Culture di Ravenna, che anche quest’anno si snoda nei luoghi culturali della città attraverso concerti, incontri, esposizioni ed eventi di ogni genere.

"Ravenna è una città attenta all’inclusione e all’importanza di integrare culture diverse – spiega Federica Moschini, assessore alle politiche per le immigrazioni alla presentazione del Festival tenutasi ieri all’interno del Comune di Ravenna -. Trent’anni fa la città accolse i profughi della Jugoslavia e il 31 dicembre del 2022 è stata definita una città di porto sicuro".

A proposito della guerra nei Balcani, gli studenti delle scuole superiori del territorio avranno occasione di confrontarsi con questa tappa importante della storia grazie alla lettura del romanzo ‘Mi limitavo ad amare te’ di Rosella Postorino, che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi bosniaci accolti in Italia durante il conflitto dei Balcani. Quest’anno verrà dato risalto anche ai due grandi conflitti in corso nel mondo, in Medio Oriente e in Europa orientale. Come spiega il co-direttore artistico di Ravenna Festival Franco Masotti, saranno ospiti quattro artisti palestinesi "con stili diversi ma che condividono l’obiettivo di dare voce alla propria terra".

Il primo appuntamento è in programma il 24 aprile al teatro Rasi, con l’esibizione di Rasha Nahas. Gli altri tre artisti, invece, saliranno sul palco dell’Alighieri a distanza di un giorno l’uno dall’altro. Si parte il 23 maggio con Kamilya Jubran, il giorno successivo sarà il turno dei 47Soul mentre il 25 chiuderà questa rassegna Bashar Murad (tutte e quattro le esibizioni avranno inizio alle 21). In collaborazione con l’associazione Malva, il primo marzo alle 16.30 la Casa delle Culture inaugurerà la mostra fotografica ‘Check-point Kyiv dell’Ucraina raccontata sul campo’ del giornalista Pierfrancesco Curzi, che sarà visitabile fino al 23 marzo.

Sul tema del soccorso in mare, Il 12 aprile alle 11 la Manica Lunga della biblioteca Classense inaugurerà la mostra della Life Support, la nave di Emergency che opera nel Mediterraneo centrale, disponibile fino al 31 maggio. La sensibilizzazione sui femminicidi e sulle violenze di genere è invece affidata all’artista e attivista Gianluca Costantini. In piazza Kennedy verrà allestita l’opera ‘Ci sono amori senza paradiso’, che sarà visitabile e dal 15 aprile al 22 maggio. Sempre sul tema giustizia di genere, sabato prossimo, il 15, alle 10 il teatro Alighieri ospiterà Concita De Gregorio con lo spettacolo ‘Un’ultima cosa’, dedicato agli studenti delle superiori. Programma completo su www.comune.ra.it.

Jacopo Ceroni