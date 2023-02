Solidarietà, finanziamenti per 30mila euro

Solidarietà e cultura sono le parole chiave dei due progetti vincitori e quindi finanziati dalla Regione, entrambi per un importo di quindicimila euro. "Cervia da molti anni porta avanti percorsi di coinvolgimento dell’intera città per divulgare e attuare gli obiettivi dell’amministrazione" spiegano gli assessori al welfare Bianca Maria Manzi e alla cultura Cesare Zavatta. "Nel caso dei percorsi che verranno realizzati nel 2023, inoltre, sono coinvolti settori come il Sociale e la Cultura, e avremo l’occasione di far conoscere e crescere progetti importanti per la nostra città". Il primo progetto ha l’obiettivo di individuare insieme alla comunità una ’Casa dei maestri’, inteso come un sistema di luoghi nei quali le persone possono condividere pensieri, conoscenze e sapere, con l’obiettivo di rendere, attraverso uno sviluppo culturale della comunità, la città più sostenibile, inclusiva e partecipativa. Il progetto si svilupperà in sei mesi e prevede una serie di azioni per coinvolgere l’intera collettività, tra cui l’organizzazione di incontri con quattro ’maestri’ noti, di diverse attività, che per due giorni si metteranno a disposizione della città per condividere il loro talento. Il secondo progetto è ’Cervia prossima. Dintorni solidali per futuri sostenibili’, collegato a ‘Cervia Social Food’. Quest’ultimo continua il suo percorso che porterà durante l’anno ad attivare la Cucina Popolare e la Sartoria Sociale; in città sono già attivi la Libreria Libridine e l’Emporio solidale. Attraverso questo percorso partecipativo si giungerà alla costruzione di un patto di collaborazione con l’intera comunità per la gestione della Cucina Popolare e dell’Emporio solidale, nonché per il coinvolgimento dei volontari necessari alla gestione e alla promozione delle diverse azioni.

Per far conoscere le iniziative, venerdì 17 è in programma una serata a sostegno delle spese della Sartoria Sociale, che aprirà il negozio in via Savonarola mentre i laboratori saranno dislocati in via Levico. Durante la serata si potrà cenare con i piatti dello chef volontario Nereo Ferro e proseguire con la sfilata delle sarte e delle volontarie che indosseranno le prime realizzazioni dei laboratori e con alcuni capi prodotti dal progetto ‘D’arnov’ di Cesena, che condivide valori e bellezza. Il costo della serata, con inizio alle 19.30 al Centro Sociale di Cervia in via Pinarella, è di 25 euro (è necessario prenotare al 3894754250). L’attività della sartoria si basa sulla donazione di abiti, stoffe, passamaneria, bottoni e quant’altro. Per queste donazioni si può invece telefonare al numero 3343298097.

Ilaria Bedeschi