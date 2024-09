Solidarietà in campo con la ’partita del cuore’. A Lavezzola anche ex calciatori del Bologna

Intitolato ad Erika Conficconi (la 24enne lavezzolese che la sera del 5 maggio 2000 perse la vita a Bologna dopo essere stata investita da un’auto durante una corsa clandestina), il Centro Erika Lavezzola, presieduto da Cristina Luciani e Paolo Pipitone, continua a contraddistinguersi non solo in ambito prettamente sportivo, ma anche per una serie di iniziative all’insegna della solidarietà. Come ad esempio quella in programma sabato prossimo (14 settembre), organizzando per il secondo anno consecutivo la ‘Partita del Cuore’, evento calcistico il cui incasso sarà interamente devoluto a favole delle Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) di Bologna e di Ravenna.

Sarà il campo sportivo di Lavezzola, situato al civico 257 della centrale via Bastia, ad ospitare due partite di calcio ‘da mille e una notte’, come recita il volantino di presentazione dell’evento. La prima, in programma alle 18, è riservata al settore giovanile e vedrà scendere in campo una rappresentativa di squadra della Bassa Romagna, il Lavezzola Calcio, ed il Barca Reno, mentre la seconda, molto attesa, vedrà una rappresentativa di medici ed infermieri del Policlinico Sant’Orsola di Bologna affrontare i ‘Veterani Bologna Football Club’, compagine composta da una ventina di campioni che hanno indossato la storica casacca rossoblu.

Tra questi ultimi, annunciata la presenza di Beppe Signori, Franco Colomba, Giuseppe ‘Pepè’ Anaclerio, Fabio Poli, Michele Paramatti, Cristian Servidei, Paolo Stringara, Lionello Massimelli, Renato Villa, Angelo Castronaro, Andrea Bergamo, Carmine Esposito, Piero Ghetti, Renzo Ragonesi e di Gino Pivatelli (91 anni!), nonchè dei portieri ex rossoblu Giuseppe Zinetti, Marco Ballotta, Oriano Testa, Enrico Cavalieri e Paolo Cimpiel. Ci saranno inoltre alcuni ospiti ‘a sorpresa’. A presentare la serata sarà ‘Fornavoice’.

Nel corso della serata, oltre ad un intrattenimento musicale, non mancherà uno stand gastronomico ricco di prelibatezze. Tra le numerose iniziative a scopo benefico organizzate dal Centro ‘Erika’, ricordiamo quella che andò in scena alla fine di giugno dello scorso anno quando, sempre al campo sportivo della frazione conselicese, si disputò un’amichevole di calcio il cui ricavato fu interamente devoluto a sostegno delle famiglie colpite dall’alluvione.

In quel caso ad affrontarsi furono ‘La Romagna che non molla mai’ (squadra composta da giocatori in forza a società della nostra provincia colpite dall’alluvione) e una formazione di ‘vecchie glorie’, composta anche da alcuni calciatori che hanno giocato in Serie A.

Luigi Scardovi