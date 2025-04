Solidarietà in moto: ’Missione Sorriso’

Nella giornata di domenica il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, ha partecipato, in rappresentanza dell’amministrazione, alla ’Missione sorriso in moto’, iniziativa organizzata dall’associazione Motor biker birrata di Faenza, con la partecipazione dei motociclisti Anime Ribelli di Forlì e Black Side di Ravenna. Circa 50 motociclette hanno portato un momento di gioia e solidarietà ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Durante l’incontro, i motociclisti, scortati dalla Polizia Stradale, hanno consegnato ai piccoli pazienti uova di Pasqua personalizzate e diversi giochi, destinati sia all’allestimento della sala giochi del reparto che come dono diretto ai bambini. All’arrivo in ospedale la delegazione e il vicesindaco di Faenza, a testimonianza del sostegno della comunità faentina all’iniziativa, sono stati accolti dal personale dell’Unità Operativa di Pediatria.