Solidi e con personalità: occhio ai bianconeri

La Juventus Next Gen, erede della Juventus U 23, è nata nel 2018 ed è dunque all’ottava stagione di fila. Il suo percorso ha vissuto fasi alterne. Nel 2020 è arrivato il primo trofeo, la Coppa Italia di Serie C. Nei campionati successivi, i piazzamenti sono stati variabili, spesso a metà classifica, con qualche exploit e difficoltà fisiologiche legate alla giovane età del gruppo.

La stagione 2023-24 è stata caratterizzata dal settimo posto, con annesso accesso ai playoff, miglior risultato di sempre. Anche nel 2024-25 la squadra, guidata da mister Massimo Brambilla, si è confermata competitiva, chiudendo in nona posizione e qualificandosi ancora per gli spareggi promozione. L’annata attuale, 2025-26, è iniziata in maniera positiva. Dopo sei giornate, la Juve Next Gen si trova infatti al quarto posto del girone B, mostrando solidità, capacità di rimonta e personalità nei momenti chiave.

I punti conquistati sono 11, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Fra le mura ‘amiche’ il pareggio manca dal 22 febbraio, 0-0 col Giugliano nella passata stagione. Pedro Felipe in difesa, Macca a centrocampo e soprattutto capitan Guerra in avanti, si stanno mettendo in luce, mentre l’identità tattica di Brambilla, che abitualmente gioca col 5-3-2 come il Ravenna, garantisce equilibrio e coraggio.

Proprio il trentaseienne Guerra – 14 gol lo scorso anno e 17 l’anno prima – è l’osservato speciale n.1, anche se, nella stagione in corso, è andato a rete solo una volta. Il bomber bianconero – bandiera, con 230 presenze e 30 gol, della Feralpisalò poi ‘confluita’ nell’Unione Brescia – è stato anche un po’ la bestia nera del Ravenna nella stagione 2018-19 in serie C, quando segnò due volte ai giallorossi con due maglie diverse, ovvero in Ravenna-Feralpisalò 1-1 all’ottava di andata e, dopo il trasferimento al Vicenza al mercato di riparazione, in Ravenna-Vicenza 1-1, andata del primo turno dei playoff.