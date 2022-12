"Sollevati, ma altre navi sono in difficoltà"

"Siamo sollevati per i naufraghi a bordo, ma siamo preoccupati per altre potenziali imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale, perché in questo momento siamo l’unica nave Ong operativa in mare. Mentre ci dirigiamo verso nord, temiamo che altre vite siano in pericolo". Con queste parole affidate a twitter, Sos Méditerranée ha commentato la decisione del governo italiano di far arrivare la nave con 113 migranti a bordo fino al porto di Ravenna. Con a bordo anche donne incinta e bambini, il carico di migranti dovrà percorrere 900 miglia, qualcosa con 1650 chilometri per arrivare al porto di destinazione.

La Ocean Viking ha iniziato a operare con Sos Méditerranée

il 21 luglio 2019 annunciando una nuova campagna di salvataggio al largo delle coste libiche. La decisione è stata sostenuto dalle autorità norvegesi, che hanno assegnato alla nave la bandiera. L’operazione costa 14mila euro al giorno. La nave, lunga 69 metri e larga 15, è stata costruita nel 1986 per fungere da nave di supporto per le piattaforme petrolifere nel Mare del Nord. È gestita da una trentina di persone (nove membri dell’equipaggio, una squadra di ricerca e soccorso e personale medico) e può trasportare fino a 200 passeggeri.

È più veloce e meglio equipaggiata dell’Aquarius, l’altra nave della Ong. Fino al 2009 l Aquarius è stata usata come nave guardapesca nell’Atlantico del Nord. "È un mezzo imponente - spiega l’Ong su internet, atto a tenere il mare. L’imbarcazione garantisce un ampio spazio sottocoperta e si adatta perfettamente ad operare come nave destinata al soccorso nel Mediterraneo durante tutte le stagioni dell’anno". La Ocean Viking è stata equipaggiata con microfoni e telecamere di bordo che consentono di registrare tutto ciò che accade a bordo e intorno al mezzo navale, al fine di provare eventualmente che il lavoro è stato svolto all’interno di un quadro legale. La nave è colpita dal divieto di fare rifornimento a Malta.

l.t.