Sollima, Zanchini e Boltro con la Cherubini

La Darsena del Sale di Cervia e il Ravenna Festival danno il via a un sodalizio unico per la rassegna ‘La musica che sale’. Tre concerti con nomi e musicisti di altissimo livello nella cornice della Darsena del Sale a fare da teatro. Un appuntamento importante perché la città di Cervia accoglie per la prima volta l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini per tre concerti di primavera con solisti eccellenti. "Siamo lieti di rinnovare l’invito per Ravenna Festival ad arricchire l’offerta di eventi della nostra Città, estendendo il dialogo anche oltre la stagione estiva – dichiara il Sindaco di Cervia Massimo Medri – tanto più all’interno di uno spazio come la Darsena del Sale, che incarna pienamente sia la nostra identità storica, come ex magazzino del sale collocato sul canale che attraversa il centro, sia la progettualità con cui guardiamo al futuro. La restituzione al pubblico di un luogo dalla storia tanto affascinante ed emblematico della nostra comunità è stato un passo importante; a distanza di poco più di un anno dall’inaugurazione della Darsena, questi concerti con l’Orchestra Cherubini e prestigiosi solisti italiani contribuiranno a definirne la funzione anche come centro culturale e musicale, uno dei volti del ‘buon vivere’ che Cervia rappresenta".

Si inizia venerdì 3 marzo: solista del concerto di apertura de ‘La musica che sale’ è Giovanni Sollima che sarà al violoncello e alla direzione per il Concerto in do maggiore di Haydn incastonato fra due proprie composizioni – The N-Ice Cello Concert e When We Were Trees. Venerdì 14 aprile è protagonista Simone Zanchini con Giovanni Conti alla direzione, per le atmosfere tango dei brani di Richard Galliano, Roberto Di Marino e Astor Piazzolla. Mentre per l’ultimo appuntamento di mercoledì 17 maggio a completare il trittico, il trombettista Flavio Boltro e il suo quartetto uniscono le proprie forze a quelle del Decimino di fiati della Cherubini per un programma interamente dedicato al jazz. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle ore 20. Alla biglietteria del Teatro Alighieri sono affidate le prevendite in apertura lunedì 6 febbraio oppure online sul sito www.orchestracherubini.it o presso l’ufficio IAT di Cervia chiamando il numero 0544 974400. Biglietto per singolo concerto 15 Euro. Per i residenti nel comune di Cervia è previsto un biglietto omaggio per ogni biglietto acquistato. I concerti sono promossi dal Comune di Cervia in collaborazione con la Fondazione Orchestra Cherubini, Darsena del Sale e Fonoprint. Una scenografia unica nella quale prosegue e si rinsalda il rapporto tra la città di Cervia e il Ravenna Festival che, prima dell’appuntamento estivo ormai tradizionale, dà un’anticipazione di primavera nella scenografia storica della Darsena del Sale dove l’acustica e l’atmosfera saranno in grado di essere all’altezza dei musicisti che si esibiranno accompagnati dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

Ilaria Bedeschi