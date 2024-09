"Solo a Ferragosto località da tutto esaurito"

Non sarà una estate da ricordare in termini di presenze quella che a Cervia sta avviandosi alla conclusione, a eccezione del ponte di Ferragosto. Si spera ancora però nel mese di settembre confidanco che i tanti eventi sportivi e gastronomici organizzati a Cervia possano dare allungare la stagione turistica aiutando in parte i bilanci delle attività economiche. Gli ultimi dati elaborati risalgono a inizio stagione ma, fino a pochi giorni prima del Ferragosto, era evidente che qualcosa di diverso rispetto agli scorsi anni c’è stato. Parcheggi vuoti in zone strategiche come piazza Andrea Costa e sul Lungomare. Discorso a parte per Tagliata e Pinarella dove, invece, pare che il problema della poca affluenza si sia registrato meno. "Non abbiamo ancora i dati di luglio, ma la sensazione non è positiva – spiega Luca Sirilli, presidente della Fondazione Cervia In –. Le presenze di giugno 2024 sono in linea con quelle del 2023 quando però abbiamo subito gli effetti dell’alluvione e se confrontate con giugno 2019 dobbiamo constatare un calo significativo, dell’ordine del 10%". Le ragioni sono ancora tutte da definire. Durante la pandemia la difficoltà nello spostarsi all’estero aveva certamente aiutato il turismo locale a restare in Italia, mentre guerra, aumento dei costi delle materie prime e alluvione dello scorso anno certamente non hanno aiutato.

Tra le ragioni, però, pare che ci sia un aumento del costo della vacanza ritenuto ‘esagerato’: cibo, lettini e parcheggi renderebbero la vacanza a Cervia troppo costosa. Certo è che il costo della vita va contestualizzato a un livello di stipendi che non aumentano e il considerare sempre di più la vacanza come un privilegio. Si è però respirato a Ferragosto quando la città ha iniziato a sentire l’estate con l’arrivo dell’esodo. "Ferragosto ha registrato il tutto esaurito, segno che la località è comunque apprezzata, ma la situazione a mio modo di vedere evidenzia la necessità di rinnovarsi come prodotto e questo significa lavorare su più fronti: da una parte la Bolkestein potrebbe essere un’occasione per rilanciare i servizi legati alla spiaggia. Ma dobbiamo rivedere anche il ricettivo, dove la crescita esponenziale dei costi limita gli investimenti mentre avremo la necessità di riqualificare le nostre strutture alberghiere con uno sguardo al futuro. Naturalmente tutto ciò deve avere come collante una guida da parte dell’amministrazione che definisca chiaramente i target principali di clientela, armonizzi le attività tra loro e guidi una transizione della località che deve passare da un maggior decoro, dalla riqualificazione di alcune aree, creando nuove opportunità per il turismo, transizione che non può più aspettare. E noi siamo tutti pronti a dare il nostro contributo per lavorare insieme alla nuova amministrazione che sta affrontando questi temi delicati". Intanto si guarda a settembre con i grandi eventi che dovrebbero avere la complicità di un clima ancora estivo: Sapore di Sale, Mercato Europeo e Ironman.

Ilaria Bedeschi