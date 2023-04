"Solo il dieci per cento delle piante non ha attecchito"

"Solo il 10 per cento delle piante non ha attecchito". L’assessora all’Ambiente del Comune di Lugo, Maria Pia Galletti, interviene sul bosco Lucus e replica ai numeri forniti dalla consigliera della consulta Lugo Centro, Anna Baraldi.

L’occasione delle critiche da parte della consigliera – che aveva ricordato la spesa pubblica di 16mila euro – era l’annuncio della piantumazione di due filari di aceri promossa dal Lions e della sostituzione dei 460 piccoli alberi piantati l’anno scorso.

"Ringraziando ancora il Lions Club per il dono verde che ci ha fatto e il progetto di creazione di un bosco in memoria delle vittime del Covid presso il nostro cimitero, credo siano doverose delle precisazioni sul bosco Lucus – afferma Galletti –. Le piante che non hanno attecchito rappresentano il 10 per cento del totale e non il 60 per cento come riferisce la consigliera di Consulta Anna Baraldi. Un dato fisiologico nell’evoluzione di un bosco che, ricordiamo, è dotato di un impianto di irrigazione allacciato a un pozzo e non all’acquedotto per non pesare sui consumi idrici". Critiche erano state rivolte anche alla situazione delle erbacde. "Per quanto riguarda l’erba alta – prosegue Galletti – sono previsti quattro sfalci l’anno, uno in ogni stagione. Quello primaverile è in corso proprio questa mattina (ieri per chi legge ndr), ed era programmato in questa data. Infine un’ultima, fondamentale considerazione: non è l’erba che soffoca gli alberelli ma si tratta della capacità di attecchimento di ogni singola pianta. Anche dall’opposizione – conclude Galletti – la collaborazione è preferibile al pregiudizio, nel rispetto dei ruoli".