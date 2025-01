Solo per i fiumi 100 milioni. E un ’bando auto’ con le donazioni

Milioni e milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio, tra interventi conclusi, in corso o previsti a breve. Ieri in Comune, in una commissione convocata su richiesta dell’opposizione con prima firmataria Anna Greco della Lega, è stato fatto il punto dai vari enti sui lavori di messa in sicurezza post alluvione. L’assessore alla Protezione civile Gianandrea Baroncini si è concentrato sul fondo donazioni, che ammontava a fine anno a 7,9 milioni di euro, di cui 5,8 impegnati e già distribuiti. I 2,1 milioni rimanenti, ha annunciato, verranno utilizzati per un ’bando auto’ che integrerà il contributo regionale e per una ’quarta tranche’ di sostegni per i beni mobili e immobili. I dirigenti hanno poi ricordato le opere finanziate dalla Struttura commissariale per la rete stradale: cinque in somma urgenza da 191mila euro e 28 interventi urgenti realizzati, in corso o da progettare. A cui si aggiungono quelli nel Piano speciale per demolire e ricostruire sette degli otto ponti su fiumi per 34,2 milioni di euro.

In corso ci sono poi gli aggiornamenti della mappa del rischio e l’individuazione di ulteriori centri di prima assistenza. Marco Bacchini per la Protezione civile ha precisato che i lavori di somma urgenza dopo l’alluvione di maggio 2023 superano i cinque milioni, a cui si aggiungono gli interventi in corso e quelli con progettazione a Sogesid per oltre 40 milioni.

Corpose anche le richieste finite nel Piano speciale: solo per intervenire sui fiumi Ronco, Montone, Lamone, Savio e Bevano si raggiungono i 100 milioni di euro. E nel Piano speciale ci sono anche le delocalizzazioni, in particolare per il Ronco. Per quanto riguarda il Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, Paola Silvagni ha precisato che i lavori completati ammontano a 3,6 milioni, quelli in corso a 9 milioni e quelli in progettazione a 15,2. Il Consorzio bonifica della Romagna gestisce 35 gli interventi per 22,3 milioni di euro, di cui 17 conclusi. Infine si è concentrato sul sistema fognario Marcello Togni di Hera, sottolineando che sono arrivati 3,2 milioni per sette opere e in corso c’è anche "un grosso intervento" sul depuratore di Ravenna da 35 milioni di euro, di cui sette dal Pnrr.