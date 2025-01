Solo un bimbo nato il primo dell’anno. E a Faenza meno parti nel 2024

Un maschietto di 3 chili e quasi 400 grammi è il primo nato a Ravenna nel 2025. Ha visto la luce ieri mattina alle 9 e 52, è stato l’unico a nascere in città il primo giorno dell’anno e per ora i genitori preferiscono mantenere riserbo sul nome. A precederlo, il giorno prima, era stato un altro maschio, di nome Suarez, di 2 chili e 888 grammi, nato alle 19,23 del 31, ultimo arrivato del 2024 all’ospedale Santa Maria delle Croci.

Lo scorso anno, nel 2024, sono stati 1422 i bambini nati a Ravenna. Nel 2023 le nascite erano state 1.409, contro le 1.565 dell’anno precedente. Questo significa che i bambini venuti al mondo in città, in calo di 156 unità dal 2022 al 2023, sono invece aumentate nel 2024, per la precisione sono nati 13 bambini in più.

All’ospedale di Faenza i nati nel 2024 sono stati 332, contro i 354, tra bambini e bambine, nati nel 2023, l’anno precedente erano stati 288. Quindi aumentano le nascite a Ravenna e diminuiscono a Faenza, esattamente il contrario di quanto era accaduto lo scorso anno. In totale, a livello provinciale, nel 2024 sono nati, sommando i bambini degli ospedali di Ravenna e Faenza, 1754 bambini, contro i 1763 dell’anno precedente.

Ultimo nato dell’anno anche a Faenza è un maschio, venuto al mondo il 31 dicembre alle 18.03.