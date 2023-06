Solution Bank dona a Casa Novella

Solution Bank ha fatto una donazione a favore dell’Associazione San Giuseppe e Santa Rita di Castel Bolognese per contribuire alla riparazione dei danni causati dall’alluvione c alle loro strutture, dando seguito all’iniziativa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna (odcec-ra) che, nel recente convegno organizzato a Milano Marittima, di cui Solution era sponsor, aveva aperto una raccolta fondi a favore della causa. L’Associazione San Giuseppe e Santa Rita , costituita da Novella e Giuliano Scardovi nel 1992, si occupa di accoglienza e assistenza di ragazze madri, bambini e persone in situazioni di difficoltà.