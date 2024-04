Somec, mezzo secolo su due ruote

La Somec, che oggi ha sede in via San Martino a Sant’Agata sul Santerno, nasce 51 anni fa, nel 1973, a Conselice, da una idea di Oliviero Gallegati, Pierino Scarponi e Giuliano Montanari. Montanari e Gallegati si conobbero nell’ambiente delle corse giovanili, quando dirigevano le squadre ciclistiche dei ragazzi della Baracca Lugo. Aprirono la Somec puntando dapprima sul settore della carpenteria meccanica e, solo come seconda attività, sulla produzione di biciclette, che però già dal 1985 divenne quella di maggior successo, con 1.300 biciclette sportive assemblate. Nei primi anni le ‘biciclette speciali Somec’ erano costruite esclusivamente su misura per i ciclisti della zona. In seguito, grazie alla lavorazione artigianale di alto livello offerta dall’azienda e alla partecipazione a fiere internazionali, vennero apprezzate e acquistate anche all’estero.

Il metodo per la costruzione negli anni ’70 era la saldobrasatura con castolin di tubi Columbus. Nel 1976 l’azienda si è trasferì da Conselice a Sant’Agata sul Santerno. Per marchiare le proprie bici Gallegati scelse il disegno del tulipano, simbolo di colore ed eleganza, affiancato alla silhouette del Cavallino Rampante di Francesco Baracca. Oltre che per innovazione, qualità e design, Somec si è sempre distinta anche per l’originalità dei disegni di livrea e pantografie. La Somec è dunque una impresa d’eccellenza, che produce biciclette su misura dal 1973.

"Oggi – spiega Lara Gallegati, che guida la Somec insieme al fratello Marco – esportiamo biciclette in tutto il mondo. Oltre al mercato locale, l’estero è sempre stato il nostro riferimento principale. Il prodotto italiano di qualità è sempre apprezzato e riesce a conquistare tante nicchie di mercato in tutto il mondo. D’altronde il made in Italy richiama fascino e storia, grazie all’estro, alla fantasia e alla nostra capacità di essere bravi artigiani attenti al dettaglio. Passione, tecnologia e personalizzazione, sono queste le principali caratteristiche delle nostre biciclette. Cerchiamo sempre di migliorarci, di raggiungere nuovi obiettivi, sia dal punto di vista estetico che da quello tecnico".

Tradizione ed innovazione, alla Somec vanno a braccetto: "L’azienda prosegue la propria attività nel solco della continuità, portando avanti gli stessi principi e gli stessi tipi di lavorazione, accurati e artigianali. Cerchiamo di andare incontro alle esigenze del ciclista, adeguandoci tuttavia alle sue caratteristiche antropometriche".

I materiali, ad esempio, sono cambiati: "Dopo il boom del carbonio – ha proseguito Lara Gallegati – c’è un ritorno alla costruzione di biciclette con tubazioni in acciaio, soprattutto per quanto riguarda il segmento ‘gravel’, che ha preso piede soprattutto negli ultimi anni, grazie alle geometrie più confortevoli, alle ruote più larghe e alle predisposizioni per parafanghi e portapacchi. Si tratta di bici ‘gran turismo’, destinate alle passeggiate e alla vacanze". La ‘pedalata assistita’ è il presente dal punto di vista del mercato: "Per quanto ci riguarda – ha concluso Lara Gallegati – abbiamo attivato già da qualche anno un negozio multimarche. Negli ultimi tempi, infatti, abbiamo registrato una ‘esplosione’ di richieste per le bici a pedalata assistita, sia per i modelli destinati alla mobilità urbana, che deve essere incentivata per ridurre il numero di macchine sulle strade e per una politica di rispetto della natura; sia per i modelli destinati allo sport amatoriale, col ‘motore’ che accompagna l’utente, a seconda dei livelli di difficoltà da affrontare".