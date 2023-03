Sommo poeta, che passione Dantedì alla terza edizione tra letteratura e laboratori

Si concentrerà sui luoghi danteschi della città, con numerose iniziative dedicate al mondo della scuola e a tutti gli appassionati e le appassionate di Dante, la terza edizione del Dantedì, in programma il 25 marzo, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Il Dantedì ricorda il probabile inizio del viaggio dantesco nella Divina Commedia, da collocarsi il 25 marzo 1300, quando il Sommo Poeta si ‘smarrì’ nella selva oscura. Anche quest’anno a Ravenna il programma degli eventi sarà consistente. Sul sito www.vivadante.it e sulla pagina facebook Ravenna per Dante sarà possibile seguire in streaming alcuni di questi eventi.

L’apertura ufficiale del Dantedì è alle 9 di sabato 25 marzo davanti alla tomba di Dante, con il saluto dell’assessore alla Cultura e Scuola Fabio Sbaraglia, del dirigente dell’Ufficcio scolastico territoriale Paolo Bernardi, del prefetto Castrese De Rosa e della professoressa Rossanna Ballestrazzi (istituto comprensivo Guido Novello). Seguirà poi la lettura davanti alla Tomba del II canto dell’Inferno da parte di studenti e studentesse. Alla Classense poi verranno letti alcuni versi della Divina Commedia in italiano e in inglese e saranno esposti degli elaborati e video a cura degli studenti delle scuole ravennati e straniere.

La mattinata sarà intervallata da momenti musicali curati dall’istituto comprensivo statale Guido Novello che accompagnerà anche la lettura mattutina presso la tomba di Dante. Diverse sono le iniziative aperte al pubblico che si svolgeranno nella Zona dantesca e in particolare a Casa Dante, curate dalla Fondazione RavennAntica: alle 10.30 e alle 11.30 si terranno due visite guidate: ’La Ravenna di Dante, Romanticismo e contemporaneità’ ad aggregazione libera (prenotazione consigliata: 3209539916). Alle 15, sempre a Casa Dante, la direttrice di RavennAntica Francesca Masi terrà una conversazione dedicata al rapporto tra Dante e Ravenna intitolata ’E in terra lasciai la mia memoria’. Alle 15.30 il laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni ’Dantedì: un volto, tante storie’, con prenotazione è obbligatoria allo 0544473717. Alle 17.30 in sala Dantesca della biblioteca Classense verrà presentato il volume ’La dimensione giuridica in Dante Alighieri’ (Modena, Mucchi, 2022) del professor Giuseppe Morbidelli, con il saluto di Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, e l’intervento di Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna. Il 26 due visite guidate: ’Il custode di Dante: una narrazione secolare e attuale, tra quotidianità e mistero’, alle 10.30 e alle 11.30, in cui Mara Dirani e Ursula Garcia Higueras, della Fondazione RavennAntica, racconteranno della tradizione che si tramanda nel tempo per la salvaguardia della tomba di Dante (prenotazione consigliata: 3209539916)