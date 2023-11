Sommozzatore trovato morto. Era uscito a pesca con un amico

Il cadavere di un uomo, presumibilmente un sommozzatore di mezza età, è stato recuperato nella tarda mattinata di mercoledì scorso a Casal Borsetti. Sul posto, oltre agli operatori del 118 e ai carabinieri della caserma di Marina Romea, sono intervenuti i militari della capitaneria di porto a cui spetterà il compito di chiarire tutte le circostanze legate all’accaduto e di stilare dunque la relazione finale a beneficio della magistratura. Ed è stato per questo motivo che è stato immediatamente avvisato il pm di turno Stefano Stargiotti.

Al momento si propende per una morte giunta per cause naturali. Secondo le informazioni finora raccolte, l’uomo era andato a pesca assieme a un amico: ed è stato proprio quest’ultimo a lanciare l’allarme facendo così scattare i soccorsi fino al recupero del corpo.

Una mattinata particolarmente intensa dato che nelle stesse ore nelle acque al largo tra Ravenna e Cesenatico, era in corso una esercitazione proprio della capitaneria che prevedeva il soccorso di alcuni naufraghi e la ricerca di persone disperse in mare.