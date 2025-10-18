Soncin e la vita da fantasma a Cervia: il bar, i tattoo e tanti dubbi. Poi 30 coltellate a Pamela Genini

Cervia (Ravenna), 18 ottobre 2025 – "Ho paura. Questo è matto completamente...non so che fare”, scriveva alle 21.46. E sei minuti dopo: “Teso che faccio?”. È l’ultimo disperato messaggio inviato in chat, poco prima di essere uccisa, da Pamela Genini all’ex fidanzato e amico che era al telefono con lei, quando Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa sua la sera del 14 ottobre. In pochi secondi il 52enne – che per oltre un anno ha minacciato di morte lei e sua madre, l’ha umiliata, picchiata, ha tentato di strangolarla e le ha puntato una pistola in pancia – l’ha colpita con oltre 30 coltellate. Prima che i poliziotti, arrivati subito dopo essere stati allertati dall’amico, riuscissero a buttar giù la porta della casa di via Iglesias, a Milano. Secondo i primi esiti dell’autopsia, il numero di fendenti è superiore a quello emerso dagli accertamenti medico-legali di tre giorni fa, che riportavano 24 colpi. Almeno tre quelli letali nella zona del torace, ma serviranno comunque approfondimenti per capire se siano state inferte altre ferite mortali all’altezza del collo.

Il viaggio a Cervia dove abita il killer

Poco solare, introverso, per nulla socievole. Gianluca Soncin, originario di Biella, risiedeva a Cervia da undici anni (dall’agosto 2014) e alla cittadina romagnola era legato anche per la presenza dell’ex moglie e del figlio. Ma in pochi conoscevano davvero l’autore dell’ultimo femminicidio che ha sconvolto l’Italia.

Avevano rapporti con lui solo i vicini di casa, che ogni tanto lo incontravano, e i clienti del bar che talvolta lo incrociavano. “Prendeva la colazione per la fidanzata — raccontano —. Non sappiamo se fosse Pamela, ma forse sì: era stato qui pochi giorni fa”.

Una casa vicino alle saline di Cervia. Manca il suo nome sul campanello, in una zona residenziale, non turistica, alle porte della città, nel quartiere Malva Nord. Un quartiere dove “tutti si conoscono”, ma per Soncin, si diceva, il discorso è diverso. Proprio in quella casa, mercoledì prima dell’alba, carabinieri e polizia sono arrivati per perquisire l’appartamento.

“Qualche anno fa ricordo che nei fine settimana venivano a trovarlo i suoi genitori, due persone molto distinte, ma non si sa molto altro di lui” racconta una vicina. Una volta appresa la notizia, buona parte della comunità ha faticato a riconoscere nel volto delle foto diffuse quello di un concittadino. “In passato frequentava spesso un negozio di tatuaggi vicino alla sua abitazione, che però oggi non c’è più. Era una persona schiva”.

Il delitto di Pamela ha sconvolto profondamente la comunità, per la sua efferatezza e, ancora di più, per i dettagli che stanno emergendo sulla figura di Soncin: il possesso di coltelli e pistole scacciacani, ma soprattutto i diversi episodi di violenza che gli vengono attribuiti. Anchein Romagna ci fu un’aggressione, l’anno scorso, nei confronti di Pamela, ma il codice rosso non era scattato. Il killer e la sua vittima avevano convissuto nella casa di lui a Cervia. Ora la domanda è: cosa succedeva davvero dentro quelle mura domestiche?

Il sindaco di Cervia, 25mila abitanti d’inverno che si moltiplicano in estate, si chiama Mattia Missiroli. È sconvolto, come tutta la città: “Il rispetto delle donne, della vita, dei più deboli e dei più bisognosi sono i valori profondi della nostra comunità. Per questo esprimiamo ancora più forte il nostro sdegno e il nostro sgomento. Da sempre siamo al fianco delle donne maltrattate e che subiscono violenza, con gesti e azioni concrete. Il femminicidio è la punta che emerge di un’immensa violenza sotterranea e continua nella quotidianità di tante donne, ma anche l’indice di una cultura patriarcale le cui radici non sono ancora state estirpate. È schiavismo, sottomissione, sopruso”.

Qui la tragica fine di Pamela ha fatto tornare alla mente la storia di Sandra Lunardini, uccisa nell’estate del 2012 a colpi di pistola davanti al suo negozio di parrucchiera a Milano Marittima per mano dell’ex compagno, che poi si suicidò. Due anni dopo, nel 2014, Soncin venne ad abitare qui. Fu quello il primo passo verso una nuova follia.