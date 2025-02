Sonia Bergamasco al Mariani. La regista racconta Eleonora Duse

Nell’ambito delle rassegne organizzate da Cinemaincentro e Circolo Sogni, in collaborazione con l’assessorato alla cultura, alle 21 al cinema Mariani di via Ponte Marino ci sarà la proiezione del film ’Duse – The greatest’, per la regia di Sonia Bergamasco (foto), che vede tra gli interpreti la stessa Bergamasco, Valeria Bruni Tedeschi, Elena Bucci e altri. Sonia Bergamasco incontrerà il pubblico prima della proiezione introducendo alla visione del film, che ripercorre la vita della grandissima attrice teatrale Eleonora Duse, nata a Vigevano nel 1858 e morta a Pitthburg nel 1924. A un secolo dalla sua scomparsa, il film rappresenta una grande opportunità per riscoprire un’artista che è stata in grado di ispirare attori e registi di ogni generazione. Sonia Bergamasco, per cui la Duse è un’ossessione da quando la sua gigantografia la accoglieva ogni volta che si recava al Piccolo Teatro, riesce a costruire un ritratto caleidoscopico a più voci - con il rimpianto di non poter aggiungere quella dell’attrice stessa - usando come filo conduttore le lettere scritte da Eleonora e interpretate dalla stessa Bergamasco in voce fuori campo. Sonia Bergamasco è attrice e regista, musicista e poetessa.