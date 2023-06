Sono 34 le misure cautelari scattate dopo l’indagine

La maxi-inchiesta della procura di Forlì e della Dda di Bologna, ha portato alla notifica di 34 misure cautelari tra cui quella per Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attualmente assessore regionale in Calabria. I magistrati contestano all’ex deputato, tra i vari reati, anche quello di aver lucrato sulla pandemia. Il personaggio più noto nelle carte, è però Gianluca Pini, titolare di un’azienda di import - export: secondo le accuse avrebbe fatto entrare in Italia dalla Cina materiale non conforme o con marchi falsificati ottenendo poi un appalto da 3,5 milioni di euro dall’Ausl Romagna. Era il periodo buio del Covid quando il personale sanitario non aveva dispositivi di protezione, carenti in quelle settimane sul mercato. Vari sono gli arrestati: si va dal dirigente Ausl Romagna e responsabile del magazzino di Pievesestina di Cesena che avrebbe convinto l’azienda all’acquisto, ma anche di un dipendente della prefettura di Ravenna ex consigliere comunale di Alleanza Nazionale. Quanto a Minenna, l’ex direttore dell’Agenzia delle dogane avrebbe aiutato Pini nell’importare i dispositivi cinesi in cambio di appoggio politico. Nelle carte risulta anche un’intercettazione con il ministro dell’economia Giorgetti, estraneo pero’ ai fatti. Secondo i magistrati, Minenna e altri erano "stabilmente asserviti" agli interessi di Pini, da tempo di fatto estromesso dalla Lega.