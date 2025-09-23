Sono 48 le tartarughe colpite dalla sindrome che le debilita

L’altro ieri alcuni rappresentanti di Europa Verde Ravenna (Fausto Bordini e Antonio Lazzari) e di Ambiente e Territorio (Marco Maiolini) sono stati ospiti a bordo della barca a vela dell’associazione Vela Verde APS (velaverde.org). Il gruppo ha navigato tutta la mattina al largo delle coste ravennati aderendo alla giornata di Lega Ambiente “Puliamo il mondo”, alla ricerca di plastiche e rifiuti galleggianti da recuperare. Colta l’occasione per raccogliere anche dei campioni di acqua marina che saranno consegnati alla Fondazione Cetacea di Riccione. "La Fondazione è a nostro avviso una delle poche realtà private del territorio che garantisce dati pubblici, verificabili e di qualità. Grazie al loro prezioso impegno e all’utilizzo di techiche di citizen science la fondazione sta svolgendo una indagine in tutto l’Adriatico sul nuovossimo fenomeno della DTS (Debilitated Turtle Syndrome, sindrome della tartaruga debilitata), fenomeno molto preoccupante per la qualità delle acque dei nostri mari". Questa sindrome comporta un generale malessere delle piccole tartarughe che non riescono a prendere peso, vengono attaccate e ricoperte da parassiti e organismi opportunisti e pian piano muoiono. Quest’anno la Fondazione Cetacea ha conteggiato 48 tartarughe colpite da DTS nei nostri mari.