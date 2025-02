Sono cinquanta le scuole ‘sconnesse’. Senza collegamento ultraveloce

Sono cinquanta in tutta la provincia le scuole ‘sconnesse’, cioè senza un collegamento ultraveloce con la fibra a un gigabit per secondo. Questo nonostante siano disponibili i fondi del Piano scuola del ministero dello Sviluppo economico del 2020. Di queste cinquanta scuole, 18 sono nel comune di Ravenna, 9 a Faenza e una a Lugo, le altre sono distribuite su tutto il territorio. Si tratta per lo più di scuole primarie e per l’infanzia. A Ravenna in elenco risultano, tra le altre, le primarie Camerani, Grande Albero e Sergio Cavina a Porto Fuori. Tra quelle per l’infanzia ci sono anche la Garibaldi, il Polo Lama Sud e la Monti. A Faenza compaiono le primarie Alberghi, De Amicis Granarolo, oltre alla media Bendandi. A Lugo solo la scuola d’infanzia statale Fondo Stiliano è ‘sconnessa’.

A puntare il dito sulla situazione è la consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini che, in un’interpellanza al presidente dell’assemblea, chiede spiegazioni. Anche alla luce della delibera approvata dalla Regione nel 2021 che sanciva un accordo con il ministero dello Sviluppo Economico, Lepida Scpa e Infratel Spa proprio ‘per collegare alla rete in fibra ottica a 1Gbps tutti i plessi non ancora raggiunti dalla Banda Ultra Larga’. Non solo, nel 2022, sempre secondo l’interpellanza di Castaldini, in un’altra delibera veniva indicato il cronoprogramma, che indicava nel 2024 il limite ultimo entro il quale collegare tutte le scuole individuate.

"La Regione – sottolinea la consigliera di Forza Italia – continua a proclamare obiettivi ambiziosi sul digitale, ma la realtà racconta un’altra storia: scuole ancora scollegate, promesse disattese e un divario digitale che penalizza studenti e insegnanti. Il diritto a un’istruzione moderna e accessibile non può essere subordinato ai ritardi della burocrazia e all’inefficienza della programmazione regionale’. Non piace a Valentina Castaldini neanche il fatto che la Regione, sottolinea, abbia scelto di ‘escludere le scuole paritarie dalla programmazione per la connessione, nonostante siano parte integrante del sistema nazionale di istruzione e svolgano un servizio pubblico". E conclude: "Al contrario, risulta che fondi destinati alle scuole pubbliche siano stati utilizzati per connettere enti privati come gli ITS, Istituti tecnologici superiori e gli IEFP, Sistema di istruzione e formazione professionale. Chiediamo alla giunta di spiegare questi criteri e di aggiornare il cronoprogramma, garantendo tempi certi per il completamento del progetto e includendo finalmente anche le scuole paritarie".

a.cor.