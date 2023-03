Sono cominciati gli interventi nei cimiteri

Al cimitero si lavora. Piano, ma gli interventi di miglioramento procedono di anno in anno in relazione ai finanziamenti messi a disposizione a bilancio, pari a 100.000 euro complessivi per tutti i 10 cimiteri della zona di Lugo, quello ebraico compreso. "Dopo aver affrontato il sopralluogo che ha coinvolto tutte le consulte nell’ottobre del 2020 – spiega l’assessora ai lavori pubblici e patrimonio, Veronica Valmori – abbiamo provveduto ad effettuare alcuni interventi di natura strutturale che sono in capo all’amministrazione diversamente da quelli di manutenzione ordinaria di cui si occupa la cooperativa La Traccia. Ad esempio, nel 2021 - sottolinea - sono stati chiusi i fori che nei muri erano occupati dai piccioni, abbiamo rifatto le cupoline in policarbonato nel percorso verso la parte nuova, sistemato i pluviali inserendoli a terra, ripristinato le passerelle di collegamento fra la parte monumentale e quella più recente".

L’elenco continua e comprende la messa in sicurezza delle cupoline agli angoli, il ripristino delle reti per piccioni che ammaloravano alcune tombe ormai senza proprietario, la sostituzione della fontana rubata con una nuova, il rifacimento della facciata nel prolungamento aderente al canale Tratturo deturpata da scritte nel periodo Covid e la sistemazione della panchina alla fermata del bus. "La manutenzione ordinaria andrebbe in effetti intensificata – ammette Valmori. "La cooperativa La Traccia si occupa della manutenzione ordinaria di tutti i cimiteri e interviene in base alle necessità e non attraverso delle presenze fisse. Nel bilancio di previsione anche per quest’anno sono stati preventivati 100.000 euro di spesa da dividere fra le strutture cimiteriali del territorio. Nel 2022 le risorse destinate al cimitero di Lugo ammontavano a circa 30.000 euro. Quest’anno devono ancora essere confermate in base al programma di lavori predisposto dall’ufficio tecnico. Proprio per intervenire al meglio dove è necessario, le quote non sono ingessate". Le segnalazioni che giungono spesso dalle consulte sono accolte e valutate ma non sono determinanti nel definire gli interventi gestiti dall’ufficio tecnico.

"Le consulte non definiscono le priorità perché noi dobbiamo considerare anche gli aspetti tecnici – sottolinea l’assessora. "Quando il piano degli interventi sarà definito e con esso la suddivisione delle risorse organizzerò la riunione plenaria delle consulte come più volte mi è stato richiesto dal momento che si tratta del cimitero di tutti. In questo modo – conclude Valmori – potremo confrontarci con tutta la città".

Monia Savioli