Sono due i velox installati lo scorso anno Monitorano via Bastia a Lugo e la San Vitale

Non poteva mancare, all’interno di questo quadro dedicato alla sicurezza stradale, un cenno relativo ai velox fissi installati nel corso del 2022. Si tratta di apparecchi finalizzati alla prevenzione di sinistri, anche se spesso sono oggetto di malumori e di critiche da parte di parte degli utenti della strada. Lungo la strada provinciale 13 ‘Bastia’ lo scorso 10 ottobre è entrato in funzione un dispositivo fisso tra lo svincolo per Santa Maria in Fabriago e quello per l’altra frazione lughese di San Bernardino, per l’esattezza all’altezza del chilometro 8, in prossimità dell’intersezione con via Bordocchio (dove vige il limite dei 90 kmh), nel territorio comunale di Lugo. Dispositivo che, è bene precisare, rileva le velocità dei soli veicoli che percorrono la trafficata arteria con direzione di marcia Sant’Agata sul Santerno-Giovecca-Lavezzola. Un altro velox fisso era entrato in funzione, in questo caso il 5 settembre, nel tratto della strada provinciale 253 ‘San Vitale’ situato tra il ponte del fiume Senio e via Paradosso, in territorio comunale bagnacavallese. In questo il limite di velocità in vigore è dei di 50 chilometri orari.

Lu.Sca.